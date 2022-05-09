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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مروع بطريق الإسماعيلية السويس

احد ضحايا الحادث
احد ضحايا الحادث

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ٨ آخرين، جراء حادث تصادم على طريق " الإسماعيلية _ السويس " الصحراوي وبالقرب من قرية السعدية . 

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية


تلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة الطرق والنقل يفيد بوقوع حادث مروع على طريق "الإسماعيلية_ السويس" الصحراوي مما أسفر عن إصابة ١٠ أشخاص باصابات خطرة.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.  

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ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش ب ١١ سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.  

وقالت مصادر طبية إن المصابين تنوعت اصابتهم بين جروح وكدمات وسحجات وكسور بالإضافة إلى إصابة بعض الركاب بتوقف في القلب والتنفس أسفر عن وفاة شخصين منهما . 
 

وتبين إن المتوفيين هم كل من حسين عبد الغفار طالب بكلية الهندسة،و السيد عبد العزيز أحمد الشهير بالسيد حوسو متزوج منذ شهرين ويعمل بشركة الكهرباء. 

فيما تبين إن المصابين هم كل من إسلام أحمد مرشد، و فاطمة عبدالهادى زكى، و هويدا نجاح على ، و ميار أيمن عبدالرحمن، و منه نادر توفيق، وطارق مصطفى محمد عباس،و حسن شكرى حسن. 

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