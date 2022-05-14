أحمد شوبير: الأهلي فى ورطة قبل مواجهة وفاق سطيف بسبب الإصابات.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك اتصالات تجري بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” حول أزمة ملعب نهائى دورى ابطال إفريقيا.

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه بقناة أون تايم سبورتس : أقول للجميع إنسو أزمة ملعب نهائى دورى أبطال إفريقيا رغم أن هناك اتصالات تجرى بين الخطيب وموتسيبي رئيس الكاف.

تابع: يجب التركيز على مباراة إياب نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري المقرر إقامتها الليلة على ملعب مركب محمد الخامس والنادى الأهلي نفسه منع الحديث بشأن الأزمة وأن لديه إجتماع غدا الأحد فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة للتشاور بهذا الشأن.

أضاف: ياريت نترك ملف أزمة نهائى دورى ابطال إفريقيا والتركيز على تحقيق الفوز على وفاق سطيف والتأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا وأن الأهلي سيكون معززا مكرما فى المغرب.

استطرد : الأهلي يواجه أزمة فى وسط الملعب نظرا لسفر عمرو السولية مصابا بعد تصميم بيتسو موسيماني مدرب الشياطين الحمر رغم أن إصابة اللاعب فى مباراة طلائع الجيش وضعت الفريق فى أزمة حقيقية إلى جانب إصابة حمدى فتحى فى الحوض.

أكمل: حمدى فتحى خاض مباراة وفاق سطيف ولديه آمال ولم يتبقى سوى إليو ديانج ومن الممكن الدفع باللاعب محمد محمود لكنه لا يشارك ومحمود متولى أيضا لا يشارك وكان حديثنا فى السابق بضرورة منح الفرصة لهؤلاء اللاعبين من اجل المشاركة فى المباريات الودية أو ربع ساعة فى اللقاءات الرسمية لكن فى النهاية مدير فنى والمجازفة بمحمود متولى ومحمد محمود من البداية صعب.

أشار إلى أن بيتسو موسيماني من الممكن السير على خطى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وتوظيفه للثنائى أيمن أشرف ومحمد عبدالمنعم فى مراكز مختلفة وقال أنه من الوارد ذلك أن يستعين محمد هانى إلى جوار محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول وأمامهم أيمن أشرف متسائلا هل يدفع برامي ربيعة فى حالة جاهزيته الفنية والفورمة البدنية.

لفت إلى أن إصابة لويس ميكسيوني يتعرض إلى الإنتقاد على نهج الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذى تألق فى البداية ثم تراجع مستواه ويحتاج فقط إلى اللياقة البدنية وكان موفقا فى لقاء ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وسجل هدفين امام وفاق سطيف مشيرا إلى أن أداء طاهر محمد طاهر جيد أمام وفاق سطيف.