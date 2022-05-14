لقب واحد وأهداف غزيرة.. ليفربول يتفوق على تشيلسي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقى مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادى ليفربول نظيره فريق تشيلسي على استاد ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الكروي 2021-2022 .

تقام مباراة تشيلسي ضد ليفربول فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي فى تمام السادسة إلا ربع مساء غدا السبت، بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

ويسعى محمد صلاح خلال هذا اللقاء لاستعادة نغمة التهديف بغزارة، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا أو المباريات المتبقية فى مسابقة الدوري الإنجليزي التي قاربت على الانتهاء.

والتى يتصدر فيها جدول الترتيب مانشستر سيتي بفارق 3 نقاط عن الريدز صاحب المركز الثاني والذي يملك في جعبته 86 نقطة حتى الآن.

الريدز يتفوق على البلوز

تفوق فريق ليفربول فى غزارة المعدل التهديفي وأحرز الريدز 265 هدفا في شباك تشيلسي في تاريخ المواجهات بينهما أما كتيبة البلوز فأحرزت 242 هدفا في مرمي الريدز.

وتعد مواجهة اليوم السبت تكرارا لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين الفريقين والتي فاز بها ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وينتظر أن يقود محمد صلاح ليفربول فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى أمام فريقه السابق تشيلسى ويسعى الفرعون لإضافة لقب جديد في مسيرته مع الريدز حيث إنه 5 ألقاب مع ليفربول وهى "كأس الرابطة الإنجليزية 2021-2022، دورى أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدورى الإنجليزي 2019 - 2020، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019".

وحصد ليفربول حصد كأس رابطة المحترفين المحترفين الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ويسعى البلوز بقيادة مديره الفني توماس توخيل في الثأر من ليفربول في مباراة اليوم والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل الريدز إلى نهائي البطولة بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في الدور نصف النهائي بينما صعد تشيلسي على حساب كريستال بالاس.

ولازال آرسنال متربعا على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبا ويحل مانشستر يونايتد ثانيا بـ 12 لقبا وتشيلسي ثالثا بـ 8 ألقاب بالتساوي مع توتنهام بينما يتقاسم ليفربول وأستون فيلا المركز الرابع بـ 7 ألقاب لكل فريق.

ويتفوق فريق ليفربول على منافسه تشيلسي من ناحية القيمة التسويقية،وتتجاوز القيمة التسويقية لقمة ليفربول وتشيلسي حاجز المليار ونصف يورو حيث تصل تحديدا إلى مليار و752.5 مليون يورو قيمة لاعبى الفريقين.



وتصل القيمة التسويقية لفريق ليفربول 900.50 مليون يورو بينما تصل قيمة لاعبى تشيلسي في الوقت الحالي إلى 852 مليون يورو.