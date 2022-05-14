إطلالة رومانسية لـ ريهام أيمن برفقة زوجها

نشرت الفنانة ريهام أيمن ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر ريهام أيمن بإطلالة رومانسية برفقة زوجها شريف رمزي ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

وعلقت على الصورة قائلة: Happy Friday Everyone .

يذكر أن الفنان شريف رمزي، قال إن الإخراج حلم عند أغلب الممثلين، مشيدًا بتجربة الفنان التونسي ظافر العابدين ونجاح فيلم غدوة.

وأضاف شريف رمزي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أن ظافر العابدين منح الفنانين الذين يرغبون في أعمال أخرى بجانب التمثيل، الجرأة بخطوته في الإخراج.

وواصل رمزي: «أنا من زمان عندي حلم الإخراج وأقول أنه مفيش حاجة اسمها مستحيل ولو عندك حلم أسعى وراه».