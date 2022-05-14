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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: لا شكاوى من الجزء المقالي بامتحان كيمياء أولى ثانوي

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم ترصد شكاوى من الاسئلة المقالية الخاصة بامتحان الكيمياء الذي يتم اداه طلاب الصف الاول الثانوي في لجان امتحانات الصف الاول الثانوي.

طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لإجابة أسئلة الكيمياء إلكترونيا

طلاب الصف الأول الثانوي يتوافدون على اللجان لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

وبدأ منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي الجزء الإلكتروني في امتحان مادة الكيمياء، وهو عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد يتم إجابتها عبر جهاز التابلت على منصة الامتحان الجديدة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زمن إجابة الجزء الإلكتروني بـ امتحان الكيمياء لطلاب الصف الاول الثانوي ، بـ ساعة واحدة من 8:45 صباحا حتى 9:45 صباحا.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم أيضا امتحان مادة الجغرافيا ، حيث يبدأ الطلاب أداء الجزء المقالي الورقي في امتحان الجغرافيا من 10:15 صباحا حتى 10:45 صباحا ،ثم يؤدي الطلاب باقي اسئلة امتحان الجغرافيا إلكترونيا على التابلت من 11 صباحا حتى 12 ظهرا.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوي ، قد انطلقت رسميا الاربعاء الماضي ، حيث امتحان الطلاب اللغة العربية ، و تمكن 568 ألف و31 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي من أداء امتحان مادة اللغة العربية، على موقع منصة الامتحان الإلكترونية.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة العربية (في الفترة الصباحية) 99.6%، حيث حضر اليوم الامتحان 569 ألف و955 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و350 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 3395 طالب/طالبة.

 بعض الملحوظات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، بعض الملحوظات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيما يخص الاختبارات والتي تم تصميمها بنظام اختيار من متعدد ، جاءت كما يلي :

  • تقوم الوزارة بإعداد "ورقة المفاهيم" للصفوف الأول والثاني الثانوي
  • يقوم الطالب بتسليم هذه الاوراق مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها
  • لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات
  • نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي سوف تكون بدرجات ولن تكون اجتياز او عدم اجتياز
  • التخلف عن الجزء الورقي من الاختبار يعتبر غياب ويكون الطالب راسب في هذه المادة

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه ليست قرارات جديدة وإنما هي لإيضاح بعض النقاط .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم "عطل تقني"، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

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