الحقوق لا يسقطها الزمن..عمال فلسطين: ملتزمون بالنضال في الميادين للتخلص من الاحتلال

جدد الاتحاد العام لعمال فلسطين برئاسة عبدالله عبدالقادر ، إدانته وبشدة تلك الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد حقوق الإنسان والتطهير العرقي وآخرها ما يقوم به الاحتلال من قصف على قطاع غزة ،وجريمة الاعدام والقتل التي قام بها منذ ايام بحق الصحفية المناضلة الشهيدة شيرين ابو عاقلة الشاهدة على كل جرائم الاحتلال على مرأى العالم بأسره

و أكد الاتحاد العام لعمال فلسطين رفضه التام لأي مشروع يستهدف إسقاط أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني مؤكداً انه لا سلام دون سلام عادل يعطي الشعب الفلسطيني حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف و خالية من المستوطنات والمستوطنين وبحدود امنة ، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم.

دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العام لعمال فلسطين اليوم السبت بمناسبة الذكرى الـ 74 لنكبة الشعب الفلسطيني التي توافق يوم 15 مايو من كل عام ،حيث طالب في بيانه أيضا من الأمم المتحدة العمل من أجل تنفيذ إسرائيل كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية .

وشدد على دعم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وموجها نداء لكل الفصائل الوطنية وخصوصاً الذين لم يشاركوا في المجلس الوطني ايجاد الطرق والأساليب لتقريب وجهات النظر لتحقيق وحدة وطنية حقيقية هدفها الأساسي هو دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، موضحا ان الاتحاد العام لعمال فلسطين يؤكد على ضرورة توحيد الصفوف ،وتوجيه كل القوة من اجل إفشال مؤامرات العار والتطبيع التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا الشعوب العربية الحرة وأحرار العالم أن يستمروا في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

74 عاما على النكبة

وبدأ الاتحاد العام لعمال فلسطين بيانه بالقول بأنه وهو يطلق فعالياته لإحياء ذكرى النكبة الـ 74 موجها رسالته هذه إلى الشعب الفلسطيني قائلا: "شعبنا الفلسطيني العظيم.. أيها الصامد على أرض الوطن، أيها الثابت على إيمانك بحقوقك التاريخية في أرضك ، وحقوقك في العودة إلى ديارك ..يصادف في 15 من شهر مايو من كل عام ذكرى نكبة تهجير وتشريد شعبنا بقوة سـلاح الاحتلال ومشروعه الاستيطاني، 74 عاماً على مؤامرة كبرى على شعبنا، وعلى وجودنا، وثقافتنا، وهويتنا الوطنية .. 74 عاماً على حرمان مئات آلاف العائلات من العودة إلى بيوتهم وأراضيهم التي ورثوها أباً عن جد منذ بدء الوجود الإنساني على أرضنا المقدسة .. 74 عاما ًمرت على ذكرى النكبة الفلسطينية حين أقدمت العصابات الصهيونيّة مدعومة بقوى الاستعمار على تقسيم الأرض الفلسطينية واقتلاع شعبنا من جذوره وتهجيره إلى المنافي ..74 عاماً مرت على هذه الجريمة الصهيونيّة النكراء.

معاناة الشعب الفلسطيني

وتابع البيان: لا يزال شعبنا الفلسطيني يعيش آثار النكبة من استيطان وهدم للبيوت وتشريد وحصار وعزل المدن ومحاولات طمس هويته الوطنية ،محروم من حقه في الحياه كباقي شعوب العالم . .74 عاماً من النضال المستمر وبكافة الاشكال الممكنة ، قدم شعبنا خلالها آلاف الشهداء والجرحى وآلاف الأسرى الذين مازالو يقبعون في سجون الاحتلال..74 عاماً ولا يزال شعبنا صامداً و مرابطاً في مواجهة أكبر قوة عنصرية في العالم.. لكن يا شعبنا العظيم كُنتم ومازلتم أعظم من الجبال راسِخون في أرضكم، تحملون الوطن معكم في حلكم وترحالكم، في هجرتكم القسرية ومخيماتكم، فلم يفلح المشروع الاحتلالي الاستيطاني نزع الوطن من قلوبكم وعقولكم، حينما حولتم مآسيكم وآلامكم إلى أفكار خلاقة ومبادىء وأهداف ووحدة وطنية ، اقنعت الأمم والشعوب والأحرار في العالم بعدالة قضيتكم"..

وأضاف الاتحاد في بيانه أنه وفي الذكرى ال74 لهذه النكبة الأليمة وما تمثل من جرح غائر في النفوس ،يؤكـد على التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم ووطنهم فلسطين كحق وطني ثابت لا يمكن التنازل عنه وسيبقى مبدأ حق العودة قائماً مادامت الشمس تسطع على أرض فلسطين، فالحقوق لا تسقط بالتقادم ، والتزامه بمنهج النضال في كل الميادين الوطنية والعربية والدولية، وتأكيده على الحقوق المشروعة قائلا :"ونؤكد على حقوقنا، ننتزعها وننتزع معها حريتنا، وسنبقى نناضل حتى جلاء الاحتلال والاستيطان عن أرضنا."..