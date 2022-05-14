محافظ كفر الشيخ يشيد بالطب البيطري لحصوله على أول الجمهورية بتحصين الماشية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحملات وقوافل الطب البيطري، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري، لحصول طب بيطري كفر الشيخ على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للقائمين على عملية التحصين بالإدارات الحقلية من أطباء وإداريين وعمال على الجهد المبذول لتحصين جميع الحيوانات بنطاق محافظة كفر الشيخ، ومدير عام الطب الوقائي ومديري الإدارات الحلقية ورؤساء أقسام الوقاية بالمراكز على المتابعة المستمرة وتذليل العقبات للوصول إلى هذا المستوى.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، إن القوافل تمكنت من تحصين 224 ألفا و292 رأس ماشية خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وترقيم الحيوانات.