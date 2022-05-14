ليبيا.. المركزي يبحث مع السفارة الأمريكية مشروع توحيد المصرف

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مستجدات مشروع توحيد المصرف.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الأمريكية بتونس العاصمة بحث خطة مصرف ليبيا المركزي في تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح وكذلك تطوير بيان الإيراد والإنفاق العام في هيئته الجديدة.

وقالت السفارة الأمريكية إن اللقاء أكد "على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام والتي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم".