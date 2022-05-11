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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. باشاغا يرحب بالبيان الصادر عن مصر والمغرب

ليبيا.. باشاغا يرحب
ليبيا.. باشاغا يرحب بالبيان الصادر عن مصر والمغرب

رحب رئيس وزراء ليبيا فتحي باشاغا بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب حول ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات على تويتر ء إنه يرحب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب، يثنى على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا تطلعه إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليميا ودوليا.

وأكد باشاغا أن الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا تمكنت بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي - ليبي، وهو ما يجب أن نبني عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد.

وكان وزيرا خارجية مصر سامح شكري والمغرب ناصر بوريطة أكدا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.

وشدد الجانبان في بيان مشترك صادر عن المباحثات الرسمية بين الوزيرين، على دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلا عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.

وبحث شكري وبوريطة مستجدات الأزمة الليبية، حيث جددا دعم مصر والمغرب للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي - الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

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