ليبيا.. باشاغا يعلن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية

أعلن رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية في بلاده.

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، الثلاثاء: "بتوفيق من الله تعالى، كُلّلت جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية".

وكان القطاع النفطي في ليبيا شهد تراجعا حادا من حيث الإنتاج والإيرادات، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020، وسط مخاوف من تأثير رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وانخفضت الإيرادات النفطية جراء الإغلاقات التي تم تنفيذها في بعض موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي قبل 3 أسابيع.