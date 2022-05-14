السجن المشدد 5 سنوات لـ متهم في اقتحام قسم مدينة نصر

عاقبت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المتهم محمد الصاوي إبراهيم الصاوي بالسجن المشدد ٥ سنوات في إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم مدينة نصر".

وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات والزمته بأن يؤدي مع باقي المتهمين المحكوم عليهم قيمة ما خربوه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية احمد مصطفى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.