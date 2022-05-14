عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسرقة موبايل.. إحالة أوراق طالب وخفير قتلا شاب بالشرقية الي المفتي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي إحالة أوراق طالب وخفير خاص إلى مفتي الجمهورية، وحدد جلسة 17 يوليو المقبل، للنطق بالحكم، كما حددت جلسة الحكم على متهم ثالث في نفس القضية لذات الجلسة لإتهامهم بقتل صديقهما والشروع في دفن جثمانه، وسرقة هاتفه المحمول.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغاً من والدة الشاب "محمد ه " 16 سنة، طالب ثانوى مُقيم بالمجاورة الثانية عشر بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يعمل في محل هواتف محمولة بمنطقة صيدناوي، تفيد باختفائه عن منزل أسرته منذ عصر يوم الواقعة، وغلق هاتفه المحمول.

 

المشدد 5 سنوات لـ 20 متهما أشعلوا النيران في منزل جيرانهم بالشرقية

وتبين من التحريات أن وراء الاختفاء شبهة جنائية، فيما عُثر على جثة المجني عليه مدفونة بمنطقة بأرض المزرعة بمدينة العاشر من رمضان وأن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من أصدقاء المجني عليه وجيرانه بنفس المجاورة السكنية، وهم "عبدالرحمن م ر" 22 سنة طالب، و" سويلم ص س" 18 سنة وقاما باستدرج المجني عليه بحجة توصيله، وفي الطريق أنهيا حياته بضربه على رأسه بحجر، قبل الاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة آي فون حديث، ودفن الجثة .

 

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات، وأنهم باعا الهاتف المحمول إلى المتهم الثالث عمرو س م ال هـ، 22 سنة طالب، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم جميعًا محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية مفتى الجمهورية متهمين مدينة العاشر من رمضان جهات التحقيق الزقازيق جنايات الزقازيق الأجهزة الامنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

أخبار الرياضة| الوداد يتأهل إلى نهائي إفريقيا .. وأسطورة الكاميرون يُعلن إسلامه

تشييع جثامين إعلامى وزوجته ونجليه فى مشهد جنائزى مهيب بالدقهلية .. فيديو وصور

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح باتصال تليفوني.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

اعتراف خطير.. زعيم كوريا الشمالية يعلن انتشار كورونا ببلاده وتسببه بكارثة كبرى

آخر وقت لصيام الست أيام البيض .. أحكام مهمة للمسلم

الشكاوى الحكومية تحل مشكلات الكهرباء وحياة كريمة والعاملين بالجهاز الإداري

وزير النقل: دراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف في توشكى 

لعبة فورتنايت تتيح النسخة الأصلية من أداة Robocop داخل متجرها

البابا تواضروس مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات: يسير على درب والده في البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

فيديو

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تأثير مادة الفلورسين.. تفاصيل جديدة في قضية مارينا صلاح.. فيديوجراف

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ