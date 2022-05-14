لسرقة موبايل.. إحالة أوراق طالب وخفير قتلا شاب بالشرقية الي المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي إحالة أوراق طالب وخفير خاص إلى مفتي الجمهورية، وحدد جلسة 17 يوليو المقبل، للنطق بالحكم، كما حددت جلسة الحكم على متهم ثالث في نفس القضية لذات الجلسة لإتهامهم بقتل صديقهما والشروع في دفن جثمانه، وسرقة هاتفه المحمول.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغاً من والدة الشاب "محمد ه " 16 سنة، طالب ثانوى مُقيم بالمجاورة الثانية عشر بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يعمل في محل هواتف محمولة بمنطقة صيدناوي، تفيد باختفائه عن منزل أسرته منذ عصر يوم الواقعة، وغلق هاتفه المحمول.

وتبين من التحريات أن وراء الاختفاء شبهة جنائية، فيما عُثر على جثة المجني عليه مدفونة بمنطقة بأرض المزرعة بمدينة العاشر من رمضان وأن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من أصدقاء المجني عليه وجيرانه بنفس المجاورة السكنية، وهم "عبدالرحمن م ر" 22 سنة طالب، و" سويلم ص س" 18 سنة وقاما باستدرج المجني عليه بحجة توصيله، وفي الطريق أنهيا حياته بضربه على رأسه بحجر، قبل الاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة آي فون حديث، ودفن الجثة .

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات، وأنهم باعا الهاتف المحمول إلى المتهم الثالث عمرو س م ال هـ، 22 سنة طالب، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم جميعًا محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.