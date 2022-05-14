كيميائى : الضوء والحرارة المرتفعة سبب رئيسى فى تغيير رائحة العطور

كشف محمد صلاح ، كيميائى و بائع عطور عن تفاصيل تحقيق جودة صناعة العطور وتنفيذ منتج يتسم بالروائح المميزة .

وقال " صلاح " خلال تقرير أذاعه برنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية dmc ، إن مهنة صناعة العطور بدأها منذ أن كان طالب بالمدرسة حيث كان يطلب منه أصدقائه صناعة عطور ومن هنا اكتسب الخبرة فى هذا المجال وأن شغفه بالعطور جذبه لهذه المهنة .

وعن أنواع العطور نوه بانها تنقسم لعدة أنواع منها الخشبية ، الحارة ، الزهرية ، بروائح الفواكه ، منوها ان العطور الرجالى تتسم بانها جافة نوعا ما والتى تميل للعطور الخشبية مقارنة بعطور السيدات التى تميل لروائح الفواكه ، الزهور لافتا إلى أن أكبر أعداء العطور هما الإضاءة بتسليط الضوء عليه والحرارة المرتفعة والذي يقوم بتغيير رائحة العطور .