عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيميائى : الضوء والحرارة المرتفعة سبب رئيسى فى تغيير رائحة العطور

عطور - أرشيفية
عطور - أرشيفية

كشف محمد صلاح ،  كيميائى و بائع عطور عن تفاصيل تحقيق جودة صناعة العطور وتنفيذ منتج يتسم بالروائح  المميزة .

وقال  " صلاح " خلال تقرير أذاعه برنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية dmc  ، إن مهنة صناعة العطور بدأها منذ أن كان طالب بالمدرسة حيث كان يطلب منه أصدقائه صناعة عطور ومن هنا اكتسب الخبرة فى هذا المجال وأن شغفه بالعطور جذبه لهذه المهنة .

وعن أنواع العطور نوه بانها تنقسم لعدة أنواع منها الخشبية ، الحارة ، الزهرية ، بروائح الفواكه ، منوها ان العطور الرجالى تتسم بانها جافة نوعا ما والتى تميل للعطور الخشبية مقارنة بعطور السيدات التى تميل لروائح الفواكه ، الزهور لافتا إلى أن أكبر أعداء العطور هما الإضاءة بتسليط الضوء عليه  والحرارة المرتفعة والذي يقوم بتغيير رائحة العطور .

أنواع العطور تحقيق صناعة العطور السفيرة عزيزة فواكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح باتصال تليفوني.. ماذا حدث؟

تشييع جثامين إعلامى وزوجته ونجليه فى مشهد جنائزى مهيب بالدقهلية .. فيديو وصور

رياح سريعة وأتربة وأمطار.. الأرصاد: مصر تتعرض لـ حالة من التقلبات الجوية

ترشيحاتنا

التحريات عن ضبط معلمة أحياء الطالبية: لا تمارس مهنة التدريس

علامات قبول العبد عند الله .. 10 أمور اختبر بها إيمانك

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ146 ألف مواطن خلال رمضان

لوكاكو أساسيًا في تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

فودافون لـ صدى البلد: الاستحواذ على الشركة لن يؤثر على عملياتنا بمصر

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

مستريحين أسوان أشهرهم مصطفى البنك.. 3 نصابين استولوا على أموال الأهالي

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ