مساعد وزير الداخلية الأسبق: استرجاع الأموال من المستريح استحالة مطلقة.. فيديو

علق اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، على هروب مستريح جديد في محافظة أسوان بملايين الجنيهات.

قال "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "هذه القضية موجودة منذ الثمانيات، لكن لفظ المستريح أطلق خلال السنوات الماضية"، لافتا: "عمليات توظيف الأموال بدأت منذ قضية توظيف الأموال الكبرى التي كانت ستؤدي بمصر إلى الإفلاس".

وأضاف: "المشكلة أننا لا نتعظ لأننا نجري وراء الربح السريع، وتحقيق مكاسب بلا مجهود والطمع"، متابعا: "إذا فكر الشخص قليلا فإنه لا يمكن إعطاء فائدة كل أسبوعين أو شهر".

وأشار اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق،: "عملية استرجاع الأموال من المستريح استحالة مطلقة".

