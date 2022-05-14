جمارك برج العرب تحبط تهرب بضائع متنوعة بـ435.9 ألف جنيه

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي، محاولتين تهريب كميات من البضائع المتنوعة بقيمة 435.9 ألف جنيه كانت مخبأة داخل امتهة شخصية لركاب قادمين من لبنان.



قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك إن المضبوطات كانت عبارة عن كميات من الشعر المستعار و مستحضرات التجميل وهواتف محمولة و خراطيش سجائر و سجائر إلكترونية.



تم تشكيل لجنة جمركية من " طارق عبد المنعم،كريم صبحي،كمال عبد الحافظ ومحمد حنيش،مرسي عبد الستار،عاصم فتحي، وأحمد سلمان، وليد الشيخ، أيمن فوزي،هلال الغزالي ،طاهر بخاطره، صلاح الدين مصطفي" وتحرير محضر بالواقعتين واخطار مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية لإتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.