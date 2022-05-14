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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية و5 بودي جاردات بكفالة 15 ألف جنيه

مدرسة الأحياء
مدرسة الأحياء

قررت نيابة العمرانية والطالبية إخلاء سبيل الأستاذة أسماء مدرسة الاحياء وزوجها و٥ بودي جاردات بكفالة ١٥ الف جنيه بواقع ٥ آلاف جنيه لكل من المعلمة وزوجها و١٠٠٠ جنيه لكل بودي جارد.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام "مدرسة" بتقديم دروس خصوصية تحت حراسة عدد من الحراس الشخصيين (جاردات).

بالفحص تبين أن المذكورة (حاصلة على بكالوريوس – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة - "ولا تعمل بأى مدرسة حكومية أو خاصة") وتقوم بتقديم الدروس الخصوصية "دون تصريح من الجهات المعنية" ببعض المراكز التعليمية "غير مصرح بها" .. وقيامها بتنظيم عرض تعليمى مسرحى بحضور عدد (300) طالب بأحد المسارح بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وإستعانت خلاله بعدد من الحراس الشخصيين.

وعقب تداول الواقعة إعلامياً قامت بالإختباء بمسكن والدها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة .. كما أمكن تحديد المشاركين فى إرتكاب الواقعة وهم (7 أشخاص "من بينهم زوجها والجاردات المرافقين لها").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتنظيم العرض المسرحى بدون تصريح وأن الغرض من الإستعانة بالحراس  الشخصيين لتنظيم العرض وتأمين الطلاب نظراً لكثافتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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