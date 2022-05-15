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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تتطلع لإعادة دخول السوق الأوروبية بمركبات كهربائية.. تفاصيل

صدى البلد

أصبحت السيارات الكهربائية تمتلك بشعبية كبيرة، وتعتبر أوروبا واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم، وكانت شركة جنرال موتورز قد تخلت عن أوروبا بشكل أساسي منذ عدة سنوات، لكنها تريد العودة من جديد ودخول السوق مجدداً كعلامة تجارية كهربائية بالكامل، وفقًا لما ذكرته ماري بارا، الرئيس التنفيذي للشركة.

قالت بارا "منذ حوالي خمس سنوات، قمنا ببيع أعمالنا في أوبل إلى ما يعرف الآن باسم ستيلانتس وليس لدينا أي ندم من بيع بعض أعمال الاحتراق الداخلي. لكننا نثق في فرصة النمو التي لدينا الآن ونتطلع للعودة إلى أوروبا كلاعبين في قطاع السيارات الكهربائية."

 

تهدف جنرال موتورز لتكون علامة تجارية كهربائية بالكامل بحلول عام 2035، وتريد بارا استغلال الفرصة للدخول مرة أخرى إلى السوق الأوروبية بعد خروجها قبل 5 سنوات.

 

كانت جنرال موتورز في أوروبا منذ ما يقرب من 90 عامًا عندما باعت أوبل وفوكسهول مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2017. سمح بيع العلامتين التجاريتين بالتركيز على تطوير السيارات لأمريكا الشمالية والصين، بالإضافة إلى توفير الأموال لتطويرها سيارة كهربائية. كانت كل من العلامات التجارية فوكسهول وأوبل تخسر المال لمدة 16 عامًا على التوالي.

 

بالإضافة إلى التخلص من العلامات التجارية غير المربحة، كان للخروج من أوروبا أيضًا آثار طويلة المدى يتم إدراكها الآن بعد الوباء، مع عدم وجود أي وجود تقريبًا في القارة، فإن جنرال موتورز محصنة ضد المشاكل التي يوجهها صانعو السيارات هناك، مثل ارتفاع أسعار الغاز، والصراع في أوكرانيا، والمواد الخام الباهظة الثمن، وعلى الرغم من أن مجموعة ديترويت لم تعد تنتج سيارات في أوروبا بعد الآن، إلا أنها لم تخرج تمامًا من السوق حيث لا تزال كورفيت وبعض طرازات كاديلاك متوفرة، على الرغم من أنها لا تزال خيارات متخصصة.

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