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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ست المعلمين.. نجل أنغام يوجه لها رسالة بعد إجرائها عملية بالكتف

أنغام وابنها
أنغام وابنها

وجه عبد الرحمن ؛ نجل الفنانة أنغام رسالة لها بعد إجراىها لعملية دقيقة في الكتف.

ونشر نجل أنغام  صورة تجمعه بها عبر "ستوري" وهي بالمستشفى وكتب عليها: "تقومي بالسلامة إن شاء الله يا ست المعلمين".


أنغام تجري عملية جراحية بالكتف:

أجرت النجمة انغام صباح امس  جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها الى المستشفى إثر  الام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الاصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف وكانت تسبب لها الام  
وتحملت انغام الالام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت الى مرحلة لا تستطيع تحملها  وقررت عمل جراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي د هاني الطير 
وفي نفس التوقيت  أجرت  ايضا جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في اوتار اليد  
وهي الان بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها  من التخدير الكلي وستمر بتجربة نقاهة تستمر لمدة ستة اسابيع تضطر فيهم إلى  وضع ساعدها الايمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي 
وتطمئن انغام جمهورها مؤكدة انها بحالة طيبة وتطلب منهم الدعاء لها ولكل المرضى.

كشفت راندا رياض ؛ مديرة أعمال الفنانة انغام عن تعرض الأخيرة لازمة صحية دخلت على إثرها المستشفي .
وكتبت راندا رياض " الف مليون سلامة عليكي يا ست الستات ؛ ربما يقومك لينا بالسلامة يا احلي نونو في الدنيا ".

أنغام تحقق ٤ ملايين مشاهدة بأغنيتها الجديدة :


حققت المطربة أنغام نجاحًا كبيراً بأحدث أغنياتها التي طرحتها من 4 أيام، والتي تحمل عنوان «لوحة باهتة»، حيث انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة محتلة المركز السابع، وحصدت مليونًا و300 ألف مشاهدة.

«لوحة باهتة» من كلمات نادر عبدالله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبدالله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدًا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى"، والتي أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.

أنغام نجل الفنانة أنغام نجل أنغام الفنانة انغام أنغام تجري عملية جراحية بالكتف

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عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

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