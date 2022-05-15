عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيسبوك يواجه اتهامات صادمة بـ الاتجار في البشر

فيسبوك
فيسبوك

رفع أحد موظفي ميتا دعوى قضائية على فيسبوك في كينيا، تحمل اتهامات صادمة بـ "الاتجار بالبشر" وانتهاك النقابات.

قام «دانيال موتاونج»، المشرف السابق في شركة ميتا (مالك فيسبوك)، برفع دعوى قضائية، يوم الثلاثاء، يزعم فيها أن ظروف العمل لمشرفي المحتوى المتعاقد معهم في الشركة سيئة وغير مناسبة.

الالتماس المقدم ضد شركة Meta يزعم أن العمال المختصين بإدارة منشورات فيسبوك في كينيا قد تلقوا رواتب غير منتظمة، وعدم كفاية دعم الصحة العقلية، وخرق النقابات، وانتهاك خصوصيتهم وكرامتهم.

يقول موتاونج الذي تم توظيفه في عام 2019 من جنوب أفريقيا للعمل لدى Sama الشركة المختصة بمراجعة محتوى فيسبوك في نيروبي، بأنه لم يحصل على تفاصيل واضحة حول طبيعة العمل قبل تعيينه.

أول فيديو يتذكر موتاونج أنه اضطر لمراجعته كان لمشهد قطع رأس، من بعدها تراكم المحتوى المزعج، كما أن راتبه ودعم صحته العقلية كانا غير كافيين.

أكد محامو موتاونج أن Meta وSama خلقا بيئة خطيرة ومهينة، حيث لم يتم منح العمال نفس الحماية مثل الموظفين في البلدان الأخرى.

وجدنا أن الكثير من الأفارقة أجبروا على العمل بالقوة والاتجار بالبشر، تقول «ميرسي موتيمي»، محامية موتاونج: "عندما تغادر بلدك من أجل وظيفة لم تتقدم لها، فإن هذا يرقى إلى الاتجار بالبشر".

وعلق متحدث باسم شركة ميتا لصحيفة “مترو”: "نحن نتحمل مسئوليتنا تجاه الأشخاص الذين يراجعون محتوى Meta، ونطلب من شركائنا تقديم رواتب ومزايا ودعم رائد في الصناعة، كما نشجع مراجعي المحتوى على إثارة مثل هذه المسائل عندما يصبحون على دراية بها وإجراء عمليات تدقيق مستقلة بانتظام للتأكد من أن شركاءنا يفون بالمعايير العالية التي نتوقعها منهم".

 

كينيا فيسبوك الإتجار ف البشر الصحة العقلية جنوب افريقيا الاتجار بالبشر محتوى فيسبوك منشورات فيسبوك اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

موضوعات متعلقة

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

شاهد.. 4 ثعابين عملاقة تقتحم منزلًا وتهاجم السكان بأستراليا

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

ترشيحاتنا

الأوقاف: لا تنظيم للاحتفالات الصوفية بالمساجد إلا بخطاب رسمي من شيخ الطرق

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

فيسبوك يواجه اتهامات صادمة بـ الاتجار في البشر

هيئة الدواء: التفتيش على 2197 مؤسسة صيدلية وضبط 545 مخالفة

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية| خاص

ينافس أجهزة أمازون وRoku.. آبل تخطط لإطلاق جهاز جديد طال انتظاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

فيديو

الاختيار 3.. تسريب فيديو جديد يفضح خيرت الشاطر بحديثه عن أبو الفتوح

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ