الاعتداء على الطواقم الطبية|شهر حبس لسيدة ورجل تعديا لفظيا على أطباء سوهاج

لا يزال مسلسل الاعتداء على الطواقم الطبية خاصة الأطباء داخل المستشفيات أثناء تأدية عملهم من قبل ذوي المرضى مستمر بدون توقف.

وطالبت نقابة الأطباء والفرعيات، بعقوبات رادعة لوقف نزيف الأطباء والاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، والحفاظ على كرامتهم والنشأة الطبية، من خلال مشروع قانون يغلظ عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي.

حكم محمكة جنح سوهاج

وفي هذا الأطار قضت محمكة جنح سوهاج في جلستها المنعقدة الأربعاء الماضي، بالحكم على سيدة ورجل في الجنحة رقم (3083) لسنة 2022، ثان سوهاج بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيهًا لكل منهما وإلزامهما بالمصاريف، وذلك في التهمة المنسوبة إليهما بالتعدي بالقول على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها وذلك مساء يوم الأثنين، 9 مايو الجاري.

قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن الواقعة حدثت بمستشفى سوهاج الجامعي، وتعود تفاصيلها إلى مساء يوم الأثنين الماضي 9 مايو، حيث كانت إحدى المريضات محجوزة بقسم العناية المتوسطة الباطنية لعلاجها من غيبوبة سكر كيتونية.

وتابعت "سلامة": "وبعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة وتحسن حالتها تم تحويل المريضة إلى القسم الداخلي الباطني سيدات لاستكمال العلاج حتى تمام الشفاء".

وأضافت عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه حوالي الساعة الثانية فجر الثلاثاء 10 مايو، فؤجئت طبيبتان وطبيب بقسم الباطني بوجود رجل من ذوي المريضة بقسم السيدات رغم أن القواعد الإجرائية بالمستشفى تمنع تواجد زيارات للمرضى بعد الساعة السابعة مساءً، وقام الرجل أهلية المريضة ووالدتها المرافقة لها بالتعدي اللفظي على الطبيبتين والطبيب.

ولفتت: قامت السيدة مرافقة المريضة بإستخدام هاتفها المحمول في تصوير المريضات والأطباء بقسم الباطني سيدات وعند محاولة الطبيب المتواجد منعها تبعًا لقواعد المستشفى وحماية لخصوصية المرضى،قامت مرافقة المريضة بالإعتداء على الطبيب وتحطيم نظارته وتمزيق ملابسه.

تحرير محضر ضد المعتدي

وأضافت "سلامة"، أن إدارة مستشفى سوهاج الجامعي قامت بتحرير محضر عن الواقعة بنقطة شرطة المستشفى، وتم عرض المحضر على النيابة العامة الجزئية لقسم ثان سوهاج في نفس اليوم 10 مايو، وعليه قيدت النيابة العامة المحضر جنحة بالمادة (133 / 1) من قانون العقوبات.

وقررت النيابة العامة توجيه الإتهام إلى كلا من السيد (أ. ح) والسيدة (و. أ) بقيامهما بالتعدي بالقول على موظفيين عموميين وهم الطبيبتان (أ. أ) ، (ف. م) والطبيب (ب أ) أثناء تأدية وظيفتهم، وقامت النيابة العامة بتقديم المتهمين إلى محاكمة عاجلة بجلسة اليوم التالي الأربعاء الماضي، والذي أصدرت بها المحكمة حكمها السابق عليهما بالحبس شهر لكل منهما وكفالة خمسين جنيهًا وإلزامهما بدفع المصاريف.

وأكدت "سلامة"، أنه يحق للأطباء المعتدى عليهم مقاضاة المعتدين بالحق المدني وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، مشددة على أهمية دلالة تلك الواقعة نحو سرعة الإجراءات من جميع الأطراف، حيث تحققت فيها العدالة الناجزة التي هي السبيل لاستقرار المجتمع.

واختتمت أن "تكاتف مؤسسات الدولة المختلفة الواضح في تلك الواقعة من إدارة المستشفى والشرطة والنيابة هي أحد آليات الردع لوقف مسلسل الاعتداءات على المنشآت العامة والعاملين بها وبالأخص الحيوية منها مثل المستشفيات".

إجراءات تحفظ حقوق الأطباء

وأعلنت نقابة الأطباء في وقت سابق عن 10 إجراءات يجب اتخاذها لضمان حق الطبيب حال الاعتداء عليه، تحفظ له حقوقه وكانت كالتالي:

لا تترك المستشفى وتذهب لقسم الشرطة بمفردك تحت أي ظرف.

اتصل فورا بنقابتك الفرعية أو برقم واتس الشكاوي بالنقابة العامة 1247 1 010951، أو رسالة على الواتس للمتابعة معه.

يتم عمل محضر إداري بالاعتداء على المستشفى (يذكر اسماء المعتدين وبياناتهم كاملة ) موقع من السلطة الإدارية الموجودة في المستشفى (المدير - الوكيل - المدير المناوب - النائب الإداري) ويختم بختم النسر والطبيب ياخد نسخة منه.

كذلك الطبيب أو أفراد الطاقم الطبي الذين تعرضوا للاعتداء (كمعتدي عليهم) وليس كمبلغ أو طرف في مشاجرة.

يذكر أسماء وبيانات أي شهود على الواقعة سواء من العاملين في المستشفى أو المرضى المتواجدين في المكان ويوقعوا كشهود على المذكرة الإدارية.

على إدارة المستشفى أن تكون متعاونة مع الطبيب المعتدى عليه، وإذا لم تكن كذلك ( غير متعاونة) على كل أطباء المستشفى التضامن مع الطبيب المتعدى عليه حتى لا يجد صعوبة في تنفيذ هذه الخطوات.

يتم عمل المحضر في القسم باسم المستشفى وبواسطة أي ممثل لإدارة المستشفى.

إذا رفض قسم الشرطة عمل البلاغ، توجه فورا إلى النيابة ولا بد من وجود محامي النقابة.

لا تقلق إذا قام المعتدي بعمل محضر مضاد بأن الطبيب هو المعتدي فهی اتهامات كيدية معروفة ليس لها قيمة.

أولا وأخيرا تضامنك مع زميلك ضرورة لإنك ممكن تكون مكانه في أي وقت.

عقوبة الاعتداء على الأطباء

وحذرت وزارة الصحة والسكان - في وقت سابق، المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، مطالبة مقدم الخدمة بـ"الإبلاغ في حال تعرض للاعتداء".

وقالت وزارة الصحة، إن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن 5 سنوات.