الأطباء: 10 سنوات سجن ومليون جنيه غرامة عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية.. 10 إجراءات للتعامل معها.. إجراءات قانونيه للدفاع عن الأعضاء والمنشآت

الأطباء:

10 سنوات سجن ومليون جنيه غرامة عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية

10 إجراءات يقوم بها الطبيب حال الاعتداء عليه

هذا هو الإجراء القانوني للدفاع عن الأعضاء والمنشآت





يتكرر مسلسل الاعتداءات على الأطباء فى المستشفيات، أثناء تأدية عملهم، بشكل مستمر دون توقف، واستغاثت النقابة العامة للأطباء والفرعيات، لوقف نزيف الأطباء أثناء تأدية عملهم، الحفاظ علي كرامتهم والنشأة الطبية، من خلال مشروع قانون يغلظ عقوبة الاعتداء علي الطاقم الطبي.





قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وعدت الأطباء بتشريع قانون يغلظ عقوبة التعدي علي الطاقم الطبي، والنقابة تتبني ذات القانون لمنع حدوث الاعتداء، مضيفا ان باقي دول العالم، تغلظ عقوبة التعدي علي الأطقم الطبية بالإضافة الي المنشآت الطبية.





وأكد الزيات في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الدول العربية كالسعودية والإمارات بالفعل تضع قانونا يغلظ التعدي علي الاطقم والمنشآت الطبية، مضيفا ان العقوبة تصل من 5 الي 10 سنوات بالإضافة الي غرامة مالية تصل الي مليون جنيه، وذلك ما نريد تطبيقه.





أوضح عضو المجلس، ان سبب حدوث حالات التعدي، يرجع لعدم توفير المستلزمات الطبية وعدم توفير عدد أسرّة مناسب خاصة بالعناية المركزة والحضانات، وتهالك المنشآت الصحية بالإضافة الي العجز في أعداد الأطباء وعدم وجود اطباء بأقسام بعينها لنقص الاعداد، وعدم توفير بيئة عمل مناسبة.





واشار: ان علي الرغم من تعاقد المستشفيات مع شركات الامن الا انهم شكليات لا اكثر و يسمحوا بدخول المرضي بـ10 مرافقين، ونقطه الشرطه الموجوده للتسجيل فقط وليس للمنع او التعامل مع المعتدين.





واضاف الزيات: انه الاصح عدم حدوث الاعتداء من الأصل، بتغير الفكر وتغليظ العقوبة علي المعتدين، فالوقاية خير من العلاج.





أعلنت النقابة العامة للأطباء، في بيان، عن نموذج الإبلاغ الفوري حال وقوع أي اعتداءات علي المنشآت الطبية وفريق العمل.





أوضحت النقابة، أنه يجب عمل محضر باسم المنشأة الطبية، من خلال مديرها، ولا يتم عمل المحضر باسم الطبيب، حتي لا تندرج تحت النزاعات الشخصية ويتم التصالح فيها بشكل أو بآخر.





وطالبت النقابة بملء نموذج ليكون مستندا رسميا موثقا لواقعة الاعتداء ويتم إرفاقه بالمحضر الرسمي.





وأكدت نقابة الأطباء، أن النموذج موجود في معظم المستشفيات وفي حالة عدم وجوده برجاء طباعته ووضعه في كل الأقسام في كل مستشفيات مصر.









استغاثت النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالجهات المعنية لوقف مسلسل الاعتداءات المتكررة على أعضائها أثناء تأدية عملهم بالمستشفيات.





واعلنت النقابة العامة للأطباء، 10 اجراءات يجب اتخاذها لضمان حق الطبيب حال الاعتداء عليه، تحفظ له حقوقه.





- لا تترك المستشفى وتذهب لقسم الشرطة بمفردك تحت أي ظرف.





- اتصل فورا بنقابتك الفرعية او برقم واتس الشكاوي بالنقابة العامة 1247 1 010951. أو رسالة على الواتس للمتابعة معه.





- يتم عمل محضر إداري بالإعتداء على المستشفى (يذكر اسماء المعتدين وبياناتهم كاملة ) موقع من السلطة الإدارية الموجودة في المستشفى (المدير ..الوكيل ..المدير المناوب .. النائب الإداري) ويختم بختم النسر و الطبيب ياخد نسخة منه.





- كذلك الطبيب أو أفراد الطاقم الطبي الذين تعرضوا للاعتداء (كمعتدي عليهم) و ليس كمبلغ او طرف في مشاجرة.





- يذكر أسماء و بيانات أي شهود على الواقعة سواء من العاملين في المستشفى أو المرضى المتواجدين في المكان ..و يوقعوا كشهود على المذكرة الادارية.





- على إدارة المستشفى أن تكون متعاونة مع الطبيب المعتدى عليه، و إذا لم تكن كذلك ( غير متعاونة) على كل أطباء المستشفى التضامن مع الطبيب المعتدى عليه حتى لا يجد صعوبة في تنفيذ هذه الخطوات.





- يتم عمل المحضر في القسم باسم المستشفى وبواسطة أي ممثل لإدارة المستشفى.





- إذا رفض قسم الشرطة عمل البلاغ .. توجه فورا الي النيابة ولابد من وجود محامي النقابة





- لا تقلق إذا قام المعتدی بعمل محضر مضاد بأن الطبيب هو المعتدي فهی اتهامات كيدية معروفة ليس لها قيمة.





- أولا وأخيرا تضامنك مع زميلك ضرورة لإنك ممكن تكون مكانه في أي وقت.



