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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اجتماع بالمعاهد الأزهرية لمراجعة مناهج المختارات الإسلامية لطلاب ثانوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع اليوم الأحد د. سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والشيخ أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، ببعض أعضاء لجنة إعادة تأليف مناهج المختارات الإسلامية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية القسم الأدبي؛ لمراجعة وثيقة تأليف الكتب ومناقشة الرؤية الكلية لها، وقائمة المحتويات.

 

لجنة إعادة تأليف مناهج المختارات الإسلامية

 

وأكد داود على ضرورة استخدام المنهج التداخلي عند التأليف؛ بحيث يكون هناك ربط بين ما يدرسه الطالب في العلوم الشرعية بالأزهر وبين ما سيدرسه في المختارات الإسلامية.


حضر الاجتماع التمهيدي د. إسماعيل إبراهيم الشربيني مستشار اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد الأزهرية، د.عمرو عبد العاطي صالح مدرس اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد الأزهرية، د. داليا فؤاد مسؤول الكتب بدار نهضة مصر، هناء سودان من المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، علي صديق موجه اللغة الإنجليزية بمنطقة البحيرة الأزهرية.


ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور وكيل الأزهر الشريف د. محمد الضويني، وحرصًا من قيادات الأزهر الشريف على دراسة الوضع الراهن بجميع مناهج التعليم قبل الجامعي بالأزهر الشريف، والوقوف على المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.

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