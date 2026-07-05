وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يطمئن على صحة الأنبا ايلاريون

قام الأب القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار روح المحبة والتآخي بين الكنائس، حيث حرص الأب القمص يؤانس أديب على تقديم الدعم المعنوي ومتابعة تطورات الحالة الصحية لنيافة الأنبا إيلاريون.

ومن جانبه، أعرب الحضور عن تمنياتهم القلبية بالشفاء العاجل لنيافته، سائلين الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود سريعًا لمواصلة خدمته ورعايته لشعبه.

وتتواصل الصلوات من أجل تمام شفاء نيافة الأنبا إيلاريون، في مشهد يعكس عمق الروابط الروحية والإنسانية بين أبناء الكنيسة.