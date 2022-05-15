استمرار النهج الحكيم..الوزراء الكويتي يرحب بانتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات

رحب مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسًا للبلاد، خلفًا للشيخ خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، صرح بأن مجلس الوزراء رحب بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس صلابة وتلاحم أعضاء الاتحاد وأبناء الشعب الإماراتي، بما يجسده من حرص على استمرار النهج الحكيم الذي سار عليه الراحل الشيخ زايد آل نهيان واستمر على خطاه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بقدرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مواصلة المسيرة المباركة لدولة الإمارات على طريق التقدم والازدهار، واستكمال دورها البارز بما عرف عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة التي تميز النهج القويم الذي تسير عليه دولة الإمارات الشقيقة منذ نشأتها، سائلًا المولى أن يمده بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاه، لكل ما فيه مصلحة الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية.

وشيعت الإمارات، مساء أمس الأول الجمعة، جنازة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين بالعاصمة أبوظبي.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا اعتبارًا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

عقب ذلك، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، أمس السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات، خلفا لأخيه الشيخ خليفة.