مصرع سيدة وشاب وإصابة 4 في انقلاب ميكروباص على طريق ميت غمر بالدقهلية

لقيت سيدة وشاب مجهول الهوية مصرعهما إثر انقلاب ميكروباص على طريق ميت غمر - بشلا بمحافظة الدقهلية وإصابة أربعة آخرين منهما حالتان خطيرتان.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق ميت غمر - بشلا أمام قاعة الأحلام، وأسفر ذلك عن وفاة اثنين سيدة وشخص مجهول الهوية، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين.

انتقل ضباط مباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع كلا من:

سيدة عبدالقادر حسب الله61 مقيمة كفر الشيخ، حيث أصيبت بنزيف بالمخ والصدر وكسر بالجمجمة، وآخر مجهول الاسم والعنوان 20 عاما، وأصيب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي دون جدوى.

كما أصيب آخر مجهول الاسم والعنوان حوالى 55 عاما بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن والمخ وحالته حرجة.

وأصيب صبحي عبده موسى صقر 70 عاما مقيم كفر الشيخ

بكسر بالضلوع و كسر بالذراع الأيسر، نورهان المستعين بالله عبدالقادر 25 عاما مقيمة بلقاس واصببت بكسر بالزراع الايمن وكدمات سحجات بالجسم وياسين كمال الدين متولي 38 عاما مقيم دكرنس، وإصابته كدمات سحجات بالجسم تم نقل المتوفين والمصابين الى مستشفى ميت غمر .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاراخطار النيابة العامة.

