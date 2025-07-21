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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط ومصادرة 132 جهاز صوت وسماعة للتصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

مصادرة اجهزه
مصادرة اجهزه
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الازعاج.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في ازعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة حملة مكبرة على أجهزه الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، جهاز بازوكا كبير، وجهاز جي ام كبير، 4 جهاز جي ام صغير، 4 سماعات صوت.

وقام  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 12 سماعة، 9 جهاز بازوكا.

، وقام  أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة حملة تم خلالها ضبط ومصادرة، 32 جهاز بازوكا، وطقم صوت .

وفي مركز ومدينة دكرنس تابع الأستاذ هاني سليمان رئيس المدينة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة بإشراف إدارة الإشغالات والإدارات المعنية أسفرت عن ضبط ومصادرة دكرنس 12 جهاز بازوكا، 3 تابلوه، 5 جهاز جي ام، 4 سماعات، وفي مركز المطرية قام الأستاذ أشرف عبد الواحد رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك أسفرت عن ضبط ومصادرة 2 جهاز بازوكا، 4 مكبر صوت.

وفي مركز ومدينة تمي الامديد، قام اللواء هاني مخلوف رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة أسفرت عن ضبط 10 سماعات مختلفة الأنواع والأحجام، وفي مركز ومدينة الجمالية، قام الأستاذ نادر محي رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك والاشغالات وتم خلالها ضبط 3 جهاز بازوكة، 2 سماعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وما تزال الحملات اليومية مستمرة للتصدي للتلوث السمعي.

الدقهلية محافظ دكرنس المطرية

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