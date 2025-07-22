سيطر على توترك قبل النتيجة.. 7 خطوات للحفاظ على هدوئك

ينتظر الجميع نتيجة طلاب الثانوية العامة 2025 وهي من الأوقات التي سوف يسيطر فيها القلق والتوتر

ومن الطبيعي تشعر بالتوتر أو الخوف لكن الأهم أن تتحكم في هذا التوتر بخطوات بسيطة

أنك في انتظار لحظة مهمة، واسمح لنفسك أن تعبر عن قلقك بطريقة صحية، سواء بالكتابة أو الحديث مع شخص مقرب.

إليك 7 خطوات للسيطرة على التوتر والقلق قبل نتيجة الثانوية العامة:

1. الاستعداد الجيد أقلل من القلق قبل نتيجة الثانوية العامة

حضّر نفسك عبر مراجعات منتظمة وخطط للدراسة بشكل منتظم وليس بالاعتماد على السهر الليلي فقط.

الدراسة المبكرة تعزز الثقة لتقليل التوتر Verywell Mind إلى ضرورة الاستعداد المبكر لأن ذلك يعزز الاطمئنان ويخفف من القلق النفسي .

2. تنفس بعمق ومارس الاسترخاء

استخدم تمارين التنفس العميق (شهيق ببطء من الأنف، وزفير عبر الفم) عند الشعور بالتوتر.

الدراسات أثبتت أن هذه التمارين تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز .

3. نم جيداً بانتظام

الصّحة النفسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنوعية النوم؛ احرص على النوم 7–8 ساعات.

نصائح Colorado.edu تؤكد أهمية تنظيم فترات النوم والراحة بتوازن مع المذاكرة للحد من الإرهاق والقلق الزائد .

4. مارِس الرياضة أو المشي في الطبيعة

الحركة تُفرز الاندورفين، وتساعد على تخفيض هرمونات التوتر كالكورتيزول.

ممارسة المشي البطيء أو قضاء الوقت في الطبيعة يجدد طاقتك النفسية .

5. استخدم التصور الإيجابي (Guided Imagery)

تخيل مكاناً هادئاً والاسترخاء العقلي يصرف القلق ويعزز الاستعداد النفسي.

Verywell Mind ذكرت أن التصوّر المرشَد يخفّف من التوتر ويساعد الجسم على الاسترخاء .

6. تحدث مع من تثق بهم واطلب الدعم

الكلام عن مشاعرك يساعد في تفريغ الضغط النفسي ويمنع التراكم العقلي.

Verywell Health و APA ينصحون بالتواصل الاجتماعي والانخراط مع العائلة والأصدقاء كآلية فعالة لتخفيض التوتر .

7. تحكم بأفكارك وأعد تأطيرها

ركز على ما بيدك السيطرة عليه (مراجعة، تنفس، استراحة) وتبنّى منظوراً واقعيًا.

أظهرت أن تقبّل التشويش وتوجيه التفكير للجانب الإيجابي يقلّل مشاعر القلق الناجم عن الانتظار .

فإن القلق يزيد قرب النتائج مارس تنفّس عميق أو مشي بطيء تهدئة الجهاز العصبي وتحسين المزاج

تشعر بالإرهاق الزائد اخلد للنوم الكافي يقلل القلق ويعزز القدرة التركيز



تراودك أفكار سلبية الأفكار يمنحك شعورًا بالسيطرة ويحدّ من القلق المفرط

المصادر : Verywell Mind, APA, Colorado.edu