موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الملعب التونسي

حقق النادي الأهلي فوزًا وديًا كبيرًا على نظيره الملعب التونسي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، ضمن معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026.









شريف يتألق بثنائية في الشوط الأول

افتتح محمد شريف التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8 بعد تمريرة عرضية متقنة من الجبهة اليسرى، فشل حارس الملعب التونسي في إبعادها بالشكل المناسب، لتصل إلى شريف الذي أودعها الشباك بسهولة.

وعاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 21، مستغلًا خطأ دفاعيًا ليضاعف تقدم الأهلي.



بن شرقي يواصل التألق ويحرز الثالث

واصل الأهلي ضغطه الهجومي، وتمكن أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34، بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية سكنت شباك الفريق التونسي، ليُنهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.



هدف رابع وتألق جماعي للأهلي

في الشوط الثاني، واصل الأهلي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وأضاف الهدف الرابع وسط محاولات محدودة من فريق الملعب التونسي الذي تمكن فقط من تسجيل هدف شرفي.

وقد ظهر لاعبو الأهلي بمستوى فني مميز، مع تألق ملحوظ في خطوط الدفاع والوسط والهجوم.



المباراة المقبلة أمام البنزرتي

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية خلال المعسكر، عندما يواجه فريق البنزرتي التونسي يوم الجمعة 25 يوليو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أرضية ملعب فندق La Cigale بمدينة طبرقة.

وتأتي هذه اللقاءات الودية في إطار تحضيرات المدير الفني لموسم قوي محليًا وقاريًا



