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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتح باب التقديم لـ معاهد القراءات بالأزهر الشريف.. اعرف الشروط

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، فتح باب الالتحاق بمعاهد القراءات تمهيدًا لعقد مسابقة القبول للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م وعلى الراغبين التقدم بأوراقهم إلى أقرب معهد قراءات لديهم.

شروط معاهد القراءات

وأوضحت منطقة سوهاج الأزهرية، شروط الإلتحاق بمعاهد القراءات بالأزهر الشريف، وهي:

ـ أن يكون المتقدم من المجيدين لحفظ القرآن الكريم بنسبة استظهار لا تقل عن ۷۰% للتحريري والشفوي.

- اجتياز المقدم اختبارات القبول الأخرى المقررة لمرحلة التجويد والعالية.

ـ استيفاء المتقدم شرط السن المقرر من سن تسعة إلى اثنين وعشرين عاما لمرحلة التجويد ومن سن أربعة عشر عامًا إلى سبع وعشرين عامًا لمرحلة العالية للطلاب المصريين.

نظام الالتحاق بمعاهد القراءات

١- معاهد القراءات أكبر صرح تعليمي متخصص في الأزهر الشريف لدراسة أحكام القرآن الكريم والتلاوة، وتمنح إجازات وأسانيد في القراءات بشهادات رسمية معتمدة من الأزهر الشريف.

٢- يحصل الطالب في نهاية الدراسة على شهادة التخصص في علوم القراءات، وهي شهادة فنية فوق متوسطة نفس شهادة المؤهل فوق المتوسط، وتعادل شهادة المعهد العالي التي تمنحها المعاهد العليا الخاضعة لوزارة التعليم العالي والجامعات المصرية.

٣- مرحلة التجويد تقبل بدون مؤهل، وتقبل الحاصلين على الشهادة الابتدائية الأزهرية، كما تقبل الحاصلين على مؤهلات من التربية والتعليم (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية - الصناعية - التجارية -الزراعية) وجميع خريجي الجامعات العامة المصرية والمعاهد العليا بعد استيفاء شرط السن واجتياز كافة الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

٤- مرحلة العالية تقبل من الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية فما فوقها من الشهادات الأزهرية بعد استيفاء شرط السن وكافة الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

ه ـ المعهد يعد الخريجين للعمل كمحفظ للقرآن الكريم، وتدريس علوم القرآن في المعاهد الأزهرية والوظائف ذات الصلة بهذا التخصص في وزارة الأوقاف طبقا لنص المادة الأولى من لائحة معاهد القراءات.

٦- المعهد يؤهل فرصة الالتحاق بكلية القرآن الكريم للبنين وشعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية للفتيات في جامعة الأزهر الشريف.

وللتعرف على الأوراق المطلوبة يتم مراجعة معهد القراءات وعلى الراغبين في الالتحاق التقدم إلى أقرب معهد قراءات لديهم تمهيدا لعقد مسابقة القبول.

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