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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء : مصر منفتحة تماما أمام الاستثمار الأجنبي المباشر

د. مصطفى مدبولي رئيس
د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة المالية تعمل على طرح الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم، الأحد، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أنه ضمن الموازنة الفترة المقبلة هناك هامش لزيادة الأسعار، مشيرا إلى أن هناك لجنة تعويض فروق الاسعار هي من تحدد فروق الأسعار.

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وأكد أن مصر منفتحة تماما ونعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ووحدة حل مشاكل المستثمرين سيتم اتخاذ قرار بشكل شخصي لإزالة كافة المعوقات.

ولفت الى أنه تم إصدار قرار بمد فترة تنفيذ المشروعات نظرا لما نمر به من ظروف.

وعن العلاقة مع البنك المركزي قال إن كل ما نستهدفه أن تكون الإجراءات التي يتم اتخاذها بشكل مؤقت لحل ازمة من الازمات، مشيرا الى ان أي مستثمر أجنبي مباشر يدخل السوق المصري من حقه الخروج في اي وقت يرغب فيه، ونحن نؤمن كدولة ان عملية دخول وخروج النقد الاجنبي مؤمنة.

وأضاف أننا استطعنا تأمين خروج الأموال الساخنة ولم يكن علينا ضغط الان، مشيرا الى انه لا احد يستطيع ان يجزم بتوقيت نهاية الأزمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يمكن تحديد مدى زمني لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الدولة تضع في خطتها السيناريو الأسوأ للأزمة.

وأكد “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، أن الحكومة لن توقف المشروعات القومية، ولكن سيتم إعادة ترتيب الأولويات حسب توافر المكونات الأجنبية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مدبولي : لدينا مشروعات قومية في زيادة الرقعة الزراعية

وأضاف أننا لدينا مشروعات قومية في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات كثيرة ستدخل حيز التنفيذ مما سيزيد من القمح، مشيرا الى اننا من اعلى الدول من انتاجية الفدان بالنسبة للقمح.قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يمكن تحديد مدى زمني لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الدولة تضع في خطتها السيناريو الأسوأ للأزمة.

وأكد “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، أن الحكومة لن توقف المشروعات القومية، ولكن سيتم إعادة ترتيب الأولويات حسب توافر المكونات الأجنبية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يمكن تحديد مدى زمني لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الدولة تضع في خطتها السيناريو الأسوأ للأزمة.

وأكد “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، أن الحكومة لن توقف المشروعات القومية، ولكن سيتم إعادة ترتيب الأولويات حسب توافر المكونات الأجنبية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يمكن تحديد مدى زمني لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الدولة تضع في خطتها السيناريو الأسوأ للأزمة.

وأكد “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، أن الحكومة لن توقف المشروعات القومية، ولكن سيتم إعادة ترتيب الأولويات حسب توافر المكونات الأجنبية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الوزراء الاستثمار الأجنبي رئيس مجلس الوزراء مدبولى الصكوك السيادية المالية الأزمة الاقتصادية

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