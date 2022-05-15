الحكومة : طرح الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة المالية تعمل على طرح الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة المقبلة.



وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم الأحد؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أنه ضمن الموازنة الفترة المقبلة هناك هامش لزيادة الأسعار مشيرا إلى أن هناك لجنة تعويض فروق الأسعار هي من تحدد ذلك.

واضاف ان مصر منفتحة تماما ونعمل على زيادة الاسنثمار الاجنبي المباشر ووحدة حل مشاكل المستثمرين سيتم اتخاذ قرار بشكل شخصي لإزالة كافة المعوقات.

ولفت إلى أنه تم اصدار قرار بمد فترة تنفيذ المشروعات نظرا لما نمر به من ظروف.

وعن العلاقة مع البنك المركزي أكد رئيس الوزراء أن كل ما نستهدفه ان تكون الإجراءات التي يتم اتخاذها بشكل مؤقت لحل أزمة من الأزمات مشيرا إلى أن الفترة التي خرجت فيها الأموال الساخنة كانت الأولوية لأن أي مستثمر أجنبي مباشر يدخل السوق المصري من حقه الخروج في أي وقت يرغب فيه ونحن نؤمن كدولة أي عملية دخول وخروج النقد الأجنبي مؤمن.

وأضاف، إننا استطعنا تأمين خروج الاموال الساخنة ولم يكن علينا ضغط الآن، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع ان يجزم بتوقيت نهاية الأزمة.