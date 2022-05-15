الوزراء : جذب 12 مليار دولار ودائع من دول عربية وتحويلها لاستثمارات مباشرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تصدر جزءا من الغاز الذي تنتجه، وتستقبل الغاز من الدول المجاورة؛ لإحداث قيمة مضافة له بإجراء عملية التسييل.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم، الأحد؛ لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، “نتابع خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية"، منوها بأنه تم تقدير خروج الأموال الساخنة بـ ٢٠ مليار دولار منذ بداية العام بسبب الأزمة العالمية.

الوزراء : الدولة عملت علي جذب ودائع من الأشقاء بالدول العربية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت على جذب ودائع من الأشقاء بالدول العربية، ووصلت إلى ١٢ مليار دولار، وسيتم تحويلها إلى استثمارات مباشرة.