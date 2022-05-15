الوزراء : جذب 12 مليار دولار ودائع من دول عربية وتحويلها لاستثمارات مباشرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تصدر جزءا من الغاز الذي تنتجه، وتستقبل الغاز من الدول المجاورة؛ لإحداث قيمة مضافة له بإجراء عملية التسييل.
وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم، الأحد؛ لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، “نتابع خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية"، منوها بأنه تم تقدير خروج الأموال الساخنة بـ ٢٠ مليار دولار منذ بداية العام بسبب الأزمة العالمية.
الوزراء : الدولة عملت علي جذب ودائع من الأشقاء بالدول العربية
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت على جذب ودائع من الأشقاء بالدول العربية، ووصلت إلى ١٢ مليار دولار، وسيتم تحويلها إلى استثمارات مباشرة.