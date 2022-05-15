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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: سنحافظ على حقوقنا المائية ومصر ليست ضد تنمية دول النيل

رئيس الوزراء: لسنا
رئيس الوزراء: لسنا ضد تنمية أي دولة ولكن لنا حقوق في مياه نه

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل، ولا نقف ضد أي تنمية تحدث في أي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس نساعد.

وأضاف "مدبولي"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن هناك مشروعات كثيرة تتم في حوض النيل نتدخل فيها بشركاتنا المصرية ونقوم بإنجازها.

وأكد "مدبولي"، "لن نقبل بأي ضرر يحدث على مواردنا من المياه وبالتالي فإن مصر كدولة تتعامل بهذا المنطق".

وتابع "لا نقف ضد أي تنمية في أي دولة ولكننا نتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل ونتعامل في هذه الأسس بهذا الأمر بالهدوء والحكمة مع الأشقاء في الدول الأفريقية".

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة عرضت رؤية تحركها في مجال الصناعة لزيادة المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال رده على سؤال لـ “صدى البلد”، أن هناك آليات لمتابعة الخطة كل ٣ أشهر وسنعلن ما تم انجازه من مستهدفات خطة الحكومة لمواجهة الازمة الحالية مشيرا إلى أن هناك مجموعة مصغرة ستتابع بصف أسبوعية أوشهرية للموقف التنفيذي ولكن كل ٣ أشهر سيتم إصدار تقرير بما تم انجازه .

وقال إن المفاضات مع صندوق النقد لم تتوقف والبرنامج الاقتصادي المصري كان من أنجح البرامج طبقا لشهادة الصندوق.

 

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انه لاول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يحدد حد ادني للاجور بالقطاع الخاص، بواقع ٢٤٠٠ جنيه  وسيكون هناك زيادة بنهاية العاموذلك بعلاوات دورية مناسبة للقطاع الخاص مشيرة الى انه في اطار الازمات نريد الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا عالميًا اليوم الأحد؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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