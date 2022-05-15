الترجي يفوز على النجم الساحلي في ديربي تونس

نجح فريق الترجي في الفوز على النجم الساحلي، بهدف لاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في الدوري التونسي.

وجاء هدف الترجي عن طريق عبدالرزاق بووزرة في الدقيقة 12 بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:.

حراسة المرمى: دبشي

خط الدفاع: شيتي - شمام - بدران - فادع

خط الوسط: بن رمضان - كوليبالي- بوغرين - شعلالي

خط الهجوم: أيوالا - إيدوه

بينما جاء تشكيل فريق النجم الساحلي كالتالي:.

حراسة المرمى: جمل

خط الدفاع: بوغطاس - بووزرة - كيتش - الجمالي - بن عايدة

خط الوسط: مبي - زادم - عبيد - الضاوي

خط الهجوم: العواني

وارتفع رصيد فريق العاصمة إلى النقطة 13 محتلاً صدارة جدول الترتيب، بينما يحل النجم الساحلي بالمركز قبل الأخير بـ5 نقاط فقط .