مشهد ميرضيش حد..أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب زحام المواطنين أمام مكاتب التموين

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يرصد زحام المواطنين على مكاتب التموين في سيدي بشر والهرم وشبرا الخيمة؛ لتسجيل أرقام تليفونات أصحاب البطاقات التموينية وأرقام الهواتف.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"هذا الزحام من أجل تسجيل أرقام تليفونات أصحاب البطاقات التموينية؛ لتحديث بياناتهم، مردفا:"وزير التموين أو أي مسئول لا يرضيه أن تتوقف أعداد كبيرة بالساعات من أجل إجراء تحديث البطاقة".

وأكمل:" لا أحد يرضيه الزحام الشديد على مكاتب التموين، مشهد ميرضيش حد»، مشددًا على أنه في بعض الأوقات، مع الضغط الكبير، وارد سقوط السيستم، وكان المفترض إعطاء فترة أطول للناس ، ونحاول أعرض جزء من إللي حصل النهاردة".