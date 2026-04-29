متحدث الوزراء: مشروع قانون الأسرة يهدف إلى تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، في خطوة تستهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز الحماية القانونية لأفرادها.

وقال الحمصاني، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن مشروع قانون الأسرة الجديد يتضمن توحيد كافة مسائل الأحوال الشخصية في تشريع واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة قوانين، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التنظيم والوضوح.

وأضاف أن المشروع يركز على تبسيط الإجراءات القانونية والحد من النزاعات الأسرية، من خلال استحداث آليات وحلول توافقية حديثة تسهم في تسوية الخلافات بشكل أكثر مرونة.

وأشار إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة داخل الأسرة، عبر إطار تشريعي متكامل يواكب المتغيرات المجتمعية ويعزز من تماسك البنية الأسرية.