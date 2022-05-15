بلينكن: سنعتمد المفهوم الاستراتيجي للناتو في قمة مدريد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستعتمد المفهوم الاستراتيجي للحلف خلال انعقاد قمته المرتقبة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأضاف "بلينكن"، في بيان نشره موقع الخارجية الأمريكية، "ناقشت مع نظرائي في حلف الناتو خططنا لمواصلة دعم أوكرانيا وجهودنا للعودة المتبادلة للاتفاق النووي الكامل مع إيران".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "أكدنا مع الشركاء في حلف الناتو على ضمان أن تظل عضوية الحلف متاحة للطامحين فيها والقادرين على تلبية الالتزامات المتعلقة بالعضوية".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بعد تقديمهما طلبا رسميا بهذا الصدد، بالرغم من الاعتراض الذي أبدته تركيا.

وأردف بلينكن أنه بحثَ مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو مخاوفَ أنقرة إزاء انضمام فنلندا والسويد للناتو.

وقال بلينكن للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الناتو في برلين إن "الولايات المتحدة ستدعم بقوة طلب كلّ من السويد وفنلندا للانضمام في حال اختارتا الترشح رسميا لعضوية الحلف" مضيفا "إنني واثق بشدة من التوصل إلى إجماع".

وأعلنت فنلندا، في وقت سابق الأحد، ترشحها "التاريخي" لعضوية الحلف الأطلسي، قبل اجتماع حاسم في السويد لدرس تقديم طلب مماثل تمهيدا لانضمام البلدين بشكل متزامن في خطوة تعد نتيجة مباشرة للعملية الروسية بأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو: "اليوم وافق رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدّم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".