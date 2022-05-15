تركيا تعترض طريق السويد وفنلندا للانضمام لـ الناتو..ورد فعل روسيا وأمريكا

قال حلف شمال الأطلسي "الناتو" والولايات المتحدة اليوم الأحد، إنهما واثقان من أن تركيا لن تتمسك بعضوية فنلندا والسويد في التحالف العسكري الغربي في الوقت الذي اتخذت فيه الدولتان الاسكندنافية خطوات حازمة للانضمام ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب “رويترز”، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأحد، أن بلاده ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في حين أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد عن تغيير رسمي في السياسة من شأنه أن يمهد الطريق أمام بلادهم لتقديم طلب في غضون أيام.

وغردت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي:"اليوم اتخذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي قرارا تاريخيا بالقول نعم للتقدم بطلب للحصول على عضوية في حلف الدفاع التابع لحلف الناتو. لقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدهور الوضع الأمني للسويد وأوروبا ككل".

وعرضت تركيا، التي فاجأت حلفاءها في الأيام الأخيرة بالقول إن لديها تحفظات بشأن طلبات العضوية التي قدمتها فنلندا والسويد، الأحد، على هامش اجتماع لوزراء الخارجية في برلين. وقالت أنقرة إنها تريد من دول الشمال الأوروبي وقف دعمها للجماعات الكردية المتشددة الموجودة على أراضيها ورفع الحظر المفروض على بعض مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج:"أنا واثق من أننا سنكون قادرين على معالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا بطريقة لا تؤخر العضوية".

ورفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخوض في تفاصيل المحادثات المغلقة في برلين لكنه ردد موقف ستولتنبرج. وقال بلينكن للصحفيين "أنا واثق جدا من أننا سنتوصل إلى توافق في الآراء بشأن ذلك"، مضيفا أن حلف شمال الأطلسي "مكان للحوار".

وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن المحادثات مع نظيريه السويدي والفنلندي في برلين كانت مفيدة. وأضاف أن البلدين قدما اقتراحات للرد على مخاوف أنقرة التي ستنظر فيها تركيا بينما قدم لهما أدلة على وجود إرهابيين على أراضيهما.

وخص بالذكر السويد على وجه الخصوص قائلا إن حزب العمال الكردستاني الذي حظرته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كإرهابيين عقد اجتماعات في ستوكهولم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، قال إن تركيا لا تعارض سياسة الحلف المتمثلة في الانفتاح على جميع الدول الأوروبية التي ترغب في التقديم.

ويتطلب أي قرار بشأن توسيع حلف شمال الأطلسي موافقة جميع الحلفاء ال 30 وبرلماناتهم. وقال دبلوماسيون في حلف شمال الأطلسي إن أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي منذ 70 عاما، ستتعرض لضغوط هائلة للرضوخ، لأن الحلف يعتبر أن انضمام فنلندا والسويد سيعززه بشكل كبير في بحر البلطيق.

كانت السويد وفنلندا محايدتين طوال الحرب الباردة، وسيكون قرارهما بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أحد أكبر التغييرات في البنية الأمنية الأوروبية منذ عقود، مما يعكس تحولا كاسحا في الرأي العام في منطقة الشمال الأوروبي منذ أن غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير.

ويمهد إعلان دعم الاشتراكيين الديمقراطيين في السويد للعضوية الطريق أمام رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون لإطلاق طلب رسمي في غضون أيام.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إنه بمجرد أن يتم فحصها من قبل حلفاء حلف شمال الأطلسي - وإذا تم التغلب على الاعتراضات التركية - فإن الموافقة قد تأتي في غضون أسابيع فقط ، على الرغم من أن التصديق من قبل البرلمانات الحليفة قد يستغرق ما يصل إلى عام.

ردت موسكو على احتمال انضمام دول الشمال الأوروبي إلى حلف شمال الأطلسي من خلال التهديد بالانتقام، بما في ذلك 'التدابير العسكرية التقنية' غير المحددة.

وقال نينيستو الفنلندي الذي تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إن محادثتهما كانت محسوبة ولم تتضمن أي تهديدات.

قال نينيستو في مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن":"أكد أنه يعتقد أنه خطأ. نحن لا نهددك. إجمالا، كان النقاش هادئا وباردا جدا".