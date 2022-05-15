رئيس فنلندا: بوتين أبلغني أن الانضمام إلى الناتو خطأ ولم يكرر تهديده

أعلن رئيس وحكومة فنلندا اليوم الأحد أن الدولة الإسكندنافية تعتزم التقدم للحصول على عضوية الناتو ، ما يمهد الطريق أمام التحالف العسكري الغربي المكون من 30 عضوا للتوسع وسط الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأبلغ الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، خلال محادثة هاتفية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده ستتخذ قرارا في الأيام المقبلة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقا لما اعلن في تصريحات لـ سي ان ان.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئاسة الفنلندية، اليوم السبت: "أبلغ الرئيس نينيستو الرئيس بوتين بمدى تغير الوضع الأمني ​​لفنلندا بشكل جذري .. وأن فنلندا ستتخذ في الأيام المقبلة قرارا بشأن الانضمام إلى الناتو"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفقا للبيان فإن الرئيس الفلندي أشار إلى ما كان قد أبلغ به الرئيس الروسي خلال اجتماعهما الأول في عام 2012، حيث يعتبر أن كل دولة مستقلة مسؤولة عن أمنها.

وأضاف البيان: "هذا هو بالضبط ما يحدث الآن. من خلال الانضمام إلى حلف الناتو، تعزز فنلندا أمنها وتتحمل المسؤولية".

أعلن الرئيس سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين الإعلان عن التحول التاريخي في السياسة من الحياد التقليدي للبلاد في مؤتمر صحفي مشترك في هلسنكي.

وقال نينيستو للصحفيين المجتمعين في القصر الرئاسي 'اليوم ، قررنا نحن الرئيس ولجنة السياسة الخارجية التابعة للحكومة معًا أن فنلنداستتقدم بطلب لعضوية الناتو'.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الفنلندي على القرار في الأيام المقبلة ، لكنه يعتبر إجراءً شكليًا.

وبعد ذلك سيتم تقديم طلب العضوية الرسمي إلى مقر الناتو في بروكسل ، على الأرجح في وقت ما الأسبوع المقبل.

ويجتمع وزراء خارجية أعضاء الناتو يوم الأحد في برلين لمناقشة تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا وتحركات فنلندا والسويد وغيرهما للانضمام إلى الحلف الغربي في مواجهة تهديدات روسيا.

وتجري مناقشة محاولة جورجيا مرة أخرى على الرغم من التحذيرات الملحة من موسكو بشأن عواقب انضمام الدولة السوفيتية السابقة.

وقال نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا 'فنلندا والسويد هما بالفعل أقرب الشركاء لحلف شمال الأطلسي' ، مضيفًا أنه يتوقع أن ينظر الحلفاء إلى طلباتهم بشكل إيجابي ، لكن تركيا أثارت اعتراضات وهددت باستخدام حق النقض ضد العطاءات.

وترأس جيوانا الاجتماع في الوقت الذي يتعافى فيه الأمين العام ينس ستولتنبرغ من عدوى COVID-19.

وأخطر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو فلاديمير بوتين رسميًا بخطوة بلاده للانضمام إلى الناتو ، في مكالمة هاتفية يوم السبت. قال الزعيم الروسي إنه سيكون خطأ.

وتأتي خطوة فنلندا قبل اجتماع حاسم للحزب الحاكم في السويد لمناقشة طلب العضوية المشترك المحتمل من قبل البلدين.

وحذرت تركيا من أنها قد تستخدم حق النقض ضد الطلبات ، لأنها تقول إن فنلندا والسويد تدعمان الجماعات الكردية التي تعتبرها منظمات 'إرهابية'.

قال وزير الخارجية التركي ، الأحد ، إنه يتعين على البلدين تقديم ضمانات أمنية واضحة ورفع حظر التصدير على بعض سلع قطاع الدفاع إلى تركيا.

وقال مولود جاويش أوغلو 'موقفنا منفتح وواضح تماما. هذا ليس تهديدا .. هذه ليست مفاوضات حيث نحاول الاستفادة من مصالحنا.'

ورددت تعليقاته تلك التي أدلى بها يوم السبت ، مدعيا دعم الرأي العام المحلي لموقف الحكومة التركية.

وقال جاويش أوغلو إن 'الغالبية العظمى من الشعب التركي تعارض عضوية تلك الدول التي تدعم حزب العمال الكردستاني ومنظمة حماية الشعب الإرهابية'. ويطلبون منا منع هذه العضوية '.

وفي حديثه يوم السبت ، قلل وزير الخارجية الفنلندي من أهمية اعتراضات تركيا قبل بدء المحادثات ، قائلا إنه تحدث إلى نظيره التركي في محاولة لتخفيف التوترات.

وقالت بيكا هافيستو للصحفيين 'أنا متأكد من أننا سنجد الحل لهذا البند.'

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية ، أنالينا بربوك ، إن بلدها وآخرون أوضحوا خلال مأدبة عشاء في وقت متأخر من يوم السبت أنهم على استعداد لتسريع عملية التصديق الوطنية لفنلندا والسويد.

وقالت: 'إذا قررت هاتان الدولتان الانضمام ، فيمكنهما الانضمام بسرعة كبيرة'.

ورفض وزير خارجية الدنمارك التلميحات بأن اعتراضات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تعيق التحالف من السماح بدخول أعضاء جدد.

وقال جيبي كوفود للصحفيين 'لكل دولة أوروبية حق أساسي في اختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها.'

وقال 'نرى الآن عالمًا يكون فيه بوتين عدو الديمقراطية الأول والتفكير الذي يمثله' ، مضيفًا أن الناتو سيقف أيضًا إلى جانب دول أخرى ، مثل جورجيا ، التي قال إنها 'تستغلها' روسيا. .

ويأتي الاجتماع في برلين في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى على ساحل بحر البلطيق الألماني هذا الأسبوع.

وأعرب المسؤولون هناك عن دعمهم القوي لأوكرانيا وحذروا من أن الحصار الروسي لصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية يهدد بتأجيج أزمة الغذاء العالمية.