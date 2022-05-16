تعرف ما الذي لفت انتباه نيفين الطاهري بمؤتمر رئيس الوزراء حول الأزمة العالمية..فيديو

قالت نيفين الطاهري عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن أول شيء لفت نظري اليوم خلال مؤتمر الحكومة حول تداعيات الأزمة العالمية هو إعطاء رئيس الوزراء 65% من الاستثمارات للقطاع الخاص خلال الـ 3 سنوات القادمة .

وأضافت نيفين الطاهري خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن مخرجات مؤتمر اليوم جاءت بناء علي عمل مستمر ومكثف من الحكومة ، لافتة إلي أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها دائما تعمل علي الخطوات الاستباقية للازمات .

وأوضحت نيفين الطاهري ، إن اقتصاد مصر مش مركز على حاجة معينة بالعكس عندنا تنوع في كل المجالات ، مشيرة إلي أن توقيت مؤتمر خطة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية موفق جدا وعرض رؤية مصر للتعامل مع الأزمة بمنتهي الشفافية .