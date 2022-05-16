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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: بوتين تمكن من توحيد أوكرانيا وتحقيق استقلالها

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجح في توحيد أوكرانيا واستقلالها.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "أطلق الرئيس بوتين هذه الحرب الوحشية وغير المبررة معتقدين أنه قادر على القضاء، باعتبارها دولة وحيدة ويمكنه تقسيم حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "بدلا من ذلك، عزز فقط سيادة أوكرانيا واستقلالها. والناتو أقوى وأكثر قدرة وأكثر توحيدًا من أي وقت مضى".

ومن ناحية أخرى، أكدت السويد وفنلندا أنهما ستتقدمان بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لينهي البلدان عقودًا من عدم الانحياز العسكري، وذلك على الرغم من تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبلدين.

في السويد، قال الاشتراكيون الديمقراطيون إنهم يؤيدون الانضمام إلى التحالف الأمني​​، مما يمهد الطريق أمام البلاد للمضي قدما، وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان فنلندا رسميًا أيضًا أنها ستقدم طلبًا للانضمام إلى الناتو.

وبعدما لم تلق تحذيرات بوتين آذانا صاغية، اعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن غزو بوتين لأوكرانيا تسبب فيما لا يريده بوتين نفسه، وهو توسع حلف شمال الأطلسي نحو حدود روسيا.

 

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