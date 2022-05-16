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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الإسكندرية تؤكد أهمية تقليل نسبة الأمية وزيادة فصول محو الأمية بالقرى والنجوع

صدى البلد

أعلنت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، عن الانتهاء من استكمال إجراءات استخراج شهادات محو الأمية للناجحين في الإمتحان الفوري الذي عقد لعاملين الخدمات المعاونة بديوان عام المحافظة خلال شهر مارس الماضي ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وذلك في اطار رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري.

 


جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته المهندسة جيهان مسعود، بأعضاء اللجنة العليا لمحو الأمية، للوقوف على آخر مستجدات اللجنة، وما تم تنفيذه من مستهدف خلال الفترة الماضية ، بحضور عبدالله محمد محمد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسكندرية، والمهندس طارق صالح مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، وممثلي مديريات الأوقاف، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة. 


وأكدت جيهان مسعود على تقليل نسبة الأمية بمحافظة الإسكندرية، و زيادة فصول محو الأمية، خاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين. 


واشارت الي تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية والهيئة العامة لتعليم الكبار، لتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية". 


ووجهت أعضاء لجنة محو الأمية، بدراسة زيادة نسبة فصول محو الأمية في جميع المديريات المعنية، ووضع وسائل تحفيز جاذبة للدارسين، مؤكده على ضرورة الإلتزام بتحقيق المستهدف ورؤية المحافظة في ذلك الشأن.
 

تعليم الاسكندرية جيهان مسعود المهندسة جيهان مسعود إدارات محو الأمية

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