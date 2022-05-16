إيلون ماسك يعلق صفقة شراء تويتر بسبب الحسابات المزيفة

علق ايلون ماسك صفقة شرائه لشركة تويتر بسبب رغبته في التأكد من أن الحسابات المزيفة للعملاء تبلغ نسبتها أقل من 5٪ من المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي.

نشر ايلون ماسك تغريدة جنبًا إلى جنب مع مقال نشرته وكالة رويتر والذي كشف عن وجود ملايين الحسابات المزيفة على تويتر، وعلق قائلاً إن الحسابات غير المزيفة تمثل أقل من 5٪ من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم خلال الربع الأول، ويعتقد الكثير من الناس أن النسبة أعلى من ذلك بكثير.

قال ماسك إن التأخير مؤقت فقط وإنه ملتزم بالاستحواذ على تويتر، ومن المحتمل أن يكون لنتائج التحقيق في عدد الحسابات غير المرغوب فيها تأثير على ما سيحدث بعد ذلك.

إذا كان أقل من 5٪ من المستخدمين هم بالفعل حسابات غير مهمة، فمن المفترض أن تستمر الصفقة كما هو مخطط لها بعد تأخير قصير، وإذا كان هذا الرقم 5٪ أو أعلى فقد تتعقد الأمور لأن ماسك قد يعرض سعر شراء أقل.

انخفض سعر سهم تويتر علي إثر تعليق الصفقة من 45.09 دولار إلى 40.40 دولار بعد تغريده ماسك، ويعتبر هذا أقل بكثير من سعر شراء ماسك البالغ 54.20 دولار للسهم.