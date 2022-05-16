الحلم أصبح حقيقة.. محمد جاد: الرئيس وجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار

قال الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج صباح البلد، إن الشباب وقود الأمة، ويتمتع بالطاقة والتجدد وصاحب أفكار مختلفة.

وأضاف "جاد"، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، إن أغلب الشباب المصرى صاحب طموح ويتمنى تحقيق ذاته، وأن يكون صاحب رأس مال وعمل خاص به يديره بنفسه لتأمين مستقبله.

وأشار إلى أن الحلم أحياناً يكون صعب التحقيق، نظراً للإجراءات والشروط التعجيزية، التى قد تقابل بنوع من اليأس والكسل، ولكن اليوم الحلم لم يعد مستحيلاً.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه أمس، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار فقط، وهو إجراء جديد يطرح للشركات الناشئة من خلال منصات إلكترونية يتم إنشاؤها لهذا الغرض، كما شدد على تسهيل كافة الإجراءات للشركات الناشئة.