دراسة: السيارات الكهربائية أرخص من مثيلاتها العاملة بالبنزين في الولايات المتحدة

معروف أن السيارات الكهربائية أغلى من مثيلاتها العاملة بمحرك احتراق داخلي ولكن ما لا يدركه كثير من العملاء أن شراء سيارة كهربائية خالصة، يمكن أن يكون اقتصادا أكثر وموفر للمال على المدى الطويل إذا ما قورن بسيارات البنزين.

يرجع السبب الرئيسي لكون السيارات الكهربائية اقتصادية إلى التوفير في تكاليف الوقود والصيانة ، حيث أشارت دراسة جديدة إلى أنه من الأرخص في الواقع امتلاك إصدار كهربائي عن اقتناء النسخة العاملة بمحرك احتراق، وذلك فيما يخص المصاريف الشهرية.

الدراسة ، التي نشرتها Electrek ، كانت عبارة عن تحليل Energy Innovation للمركبة الكهربائية مقابل تكاليف المركبات التي تعمل بالغاز في كل ولاية أمريكية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف تمويل السيارة (الدفع الشهري للسيارة) ، والوقود ، والصيانة ، والتأمين ، والرسوم الأخرى EV، ويتضمن حتى الإعفاءات والحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية.

بشكل مبدئي، هذه الدراسة تتجاوز المدة المعتادة في الدراسات الأخرى وهي الملكية لمدة أول سنة. بدلاً من ذلك ، فإن الدراسة تقسم إجمالي التكاليف الشهرية للسيارة سواء كهربائية أو تعمل بالبنزين على مدى فترة تمويل مدتها ست سنوات لتحديد التكلفة الشهرية لامتلاك سيارة كهربائية مقارنة بسيارة تعمل بالبنزين مماثلة.

الجزء المثير للاهتمام من الدراسة هو اختيار السيارات المشاركة في البحث. في كل حالة تقريبًا ، اختارت الطرازات المتوفرة مع مجموعة نقل الحركة البنزين وأيضا الكهربائية للمقارنة بينهما، ليكون الاختلاف الوحيد مجموعة النقل وليس العلامة التجارية، وبالتالي فهو يخلق مقارنة متساوية للغاية. مع الوضع في الاعتبار أنه إذا كانت الدراسة تستخدم سيارات كهربائية مثل Tesla Model Y و Kia EV6 أو Chevrolet Bolt ، فقد تختلف النتائج ، ولا يمكننا التكهن بالكيفية.

سيارات البنزين في مقارنة مع السيارات الكهربائية

الدراسة قارنت بين:

فورد F-150 XL مقابل فورد لايتنينج برو الكهربائية

هيونداي كونا SEL مقابل هيونداي كونا إليكتريك SEL

هيونداي كونا ليميتد مقابل هيونداي كونا إليكتريك ليميتد

كيا نيرو EX بريميوم مقابل كيا نيرو EX بريميوم الكهربائية

نيسان فيرسا S Xtronic CVT مقابل نيسان ليف

فولفو XC40 مقابل فولفو XC40 Recharge Plus

سيارات البنزين في مقارنة مع السيارات الكهربائية

أثبتت المقارنة بين تكاليف هذه السيارات التي تعمل بالبنزين مع مثيلاتها الكهربائية المنافسة أنه بالنسبة لمعظم الطرز في معظم الولايات ، كانت السيارات الكهربائية أرخص على أساس شهري. علاوة على ذلك ، وجد أن جميع السيارات الكهربائية أرخص من نظيراتها التي تعمل بالغاز من حيث التكلفة الإجمالية للملكية، وهو ما يتضح مع الرسوم البيانية الموضحة لمصاريف كل سيارة.