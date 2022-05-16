عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دراسة: السيارات الكهربائية أرخص من مثيلاتها العاملة بالبنزين في الولايات المتحدة

سيارات البنزين في
سيارات البنزين في مقارنة مع السيارات الكهربائية

معروف أن السيارات الكهربائية أغلى من مثيلاتها العاملة بمحرك احتراق داخلي ولكن ما لا يدركه كثير من العملاء أن  شراء سيارة كهربائية خالصة، يمكن أن يكون اقتصادا أكثر وموفر للمال على المدى الطويل إذا ما قورن بسيارات البنزين.

 

 يرجع السبب الرئيسي لكون السيارات الكهربائية اقتصادية إلى التوفير في تكاليف الوقود والصيانة ، حيث أشارت دراسة جديدة إلى أنه من الأرخص في الواقع امتلاك إصدار كهربائي عن اقتناء النسخة العاملة بمحرك احتراق، وذلك فيما يخص المصاريف الشهرية.

 

الدراسة ، التي نشرتها Electrek ، كانت عبارة عن تحليل Energy Innovation للمركبة الكهربائية مقابل تكاليف المركبات التي تعمل بالغاز في كل ولاية أمريكية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف تمويل السيارة (الدفع الشهري للسيارة) ، والوقود ، والصيانة ، والتأمين ، والرسوم الأخرى EV، ويتضمن حتى الإعفاءات والحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية.

 

بشكل مبدئي، هذه الدراسة تتجاوز المدة المعتادة في الدراسات الأخرى وهي الملكية لمدة أول سنة. بدلاً من ذلك ، فإن الدراسة تقسم إجمالي التكاليف الشهرية للسيارة سواء كهربائية أو تعمل بالبنزين على مدى فترة تمويل مدتها ست سنوات لتحديد التكلفة الشهرية لامتلاك سيارة كهربائية مقارنة بسيارة تعمل بالبنزين مماثلة.

 

الجزء المثير للاهتمام من الدراسة هو اختيار السيارات المشاركة في البحث. في كل حالة تقريبًا ، اختارت الطرازات المتوفرة مع مجموعة نقل الحركة البنزين وأيضا الكهربائية للمقارنة بينهما، ليكون الاختلاف الوحيد مجموعة النقل وليس العلامة التجارية، وبالتالي فهو يخلق مقارنة متساوية للغاية. مع الوضع في الاعتبار أنه إذا كانت الدراسة تستخدم سيارات كهربائية مثل Tesla Model Y و Kia EV6 أو Chevrolet Bolt ، فقد تختلف النتائج ، ولا يمكننا التكهن بالكيفية.

سيارات البنزين في مقارنة مع السيارات الكهربائية

الدراسة قارنت بين:

فورد F-150 XL مقابل فورد لايتنينج برو الكهربائية

 هيونداي  كونا  SEL مقابل هيونداي كونا إليكتريك SEL

هيونداي كونا ليميتد مقابل هيونداي كونا إليكتريك ليميتد 

كيا  نيرو EX بريميوم مقابل  كيا  نيرو EX بريميوم الكهربائية

نيسان فيرسا S Xtronic CVT مقابل نيسان ليف

فولفو XC40 مقابل فولفو XC40 Recharge Plus

سيارات البنزين في مقارنة مع السيارات الكهربائية

أثبتت المقارنة بين تكاليف هذه السيارات التي تعمل بالبنزين مع مثيلاتها الكهربائية المنافسة أنه بالنسبة لمعظم الطرز في معظم الولايات ، كانت السيارات الكهربائية أرخص على أساس شهري. علاوة على ذلك ، وجد أن جميع السيارات الكهربائية أرخص من نظيراتها التي تعمل بالغاز من حيث التكلفة الإجمالية للملكية، وهو ما يتضح مع الرسوم البيانية الموضحة لمصاريف كل سيارة.

كيا هيونداي فورد فولفو نيسان نيسان ليف هيونداي كونا كيا نيرو فورد F-150 XL هيونداي كونا إليكتريك SEL هيونداي كونا إليكتريك ليميتد كيا نيرو EX بريميوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

موضوعات متعلقة

فورد تتخلص من 7 ملايين سهم في ريفيان بقيمة 188.42 مليون دولار

نقاشات بين ألبين وفيا بخصوص عقوبة ألونسو بالفورمولا 1

شركة نامكس تكشف عن سيارتها الهيدروجينية الجديدة HUV

تسريب فيديو تجسسي لأستون مارتن فالكيري في حلبة Mugello Circuit بإيطاليا

ريفيان تكشف عن نتائجها المالية وتبرر سبب الخسائر

شيفروليه بولت EUV بإصدار redline الجديد في 2023

مظهر أكثر شراسة.. تويوتا فينزا 2023 بحزمة تجهيز nightshade

بمقعدين فقط.. رينو تكشف عن "ديو" أصغر سيارة كهربائية| صور

ترشيحاتنا

وزير البترول: لا نيّة لتحريك أسعار الغاز الطبيعي للصناعات المحلّية حالياً

تهدد أمن أوروبا.. روسيا تحذر من ضرر كبير حال قبول السويد بالناتو

عضو بالشيوخ:قضية المستريح جُنحة وليست جناية ولا يوجد ما يثبت حقوق الناس

توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الكويت بسبب العاصفة الترابية

النيابة العامة تأمر بحبس 19 متهما باستعراض القوة والتجمهر وتخريب الممتلكات بأسوان

خبيرة مصرفية: أمريكا تسجل أعلى نسبة تضخم.. وتوقعات برفع جديد للفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

فيديو

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبو الهول تنذر بالهلاك.. حكايات أسطورية عن لعنة الفراعنة "فيديوجراف"

الطلب زاد عليه.. تداول فيديو جديد للمأذون الفرفوش خالد خليفة

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ