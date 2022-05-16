صافرة الفرنسي توربان .. تميمة حظ ريال مدريد في البطولات القارية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا إن الحكم الفرنسي كليمان توربان سيتولى إدارة النهائي بين ليفربول وريال مدريد المقرر إقامته يوم 28 مايو الجارى.

ويعاونه مواطنيه نيكولا دانو وسيريل جرينجور، بالإضافة إلى بينوا باستيان حكما رابعا.

يعتبر الفرنسي كليمان توربان نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول تميمة الحظ للفريق الملكي فى البطولات القارية.

وتأهل ريال مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال أوروبا على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيما بلغ فريق ليفربول الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره فريق فياريال الإسباني.

وأدار الحكم الفرنسي توربان 4 مباريات لفريق ريال مدريد الإسباني جاءت على النحو التالي:

فاز فريق ريال مدريد الإسباني 4-0 ضد لودوجوريتس البلغاري في دور المجموعات لنسخة (2014-2015) من دوري أبطال أوروبا، وفاز بها الفريق الملكي برباعية دون رد.

وفي موسم 2018-2019 أدار الحكم الفرنسي المباراة التي فاز بها الفريق الملكي (2-0) على روما الإيطالي في دور المجموعات.

كذلك أدار الفرنسي توربان مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان الإيطالي في مجموعات (2020-2021)، والتي فاز بها الريال (3-2).

وفي الموسم الحالي، فاز ريال مدريد على تشيلسي (3-1) في المباراة التي أدارها توربان في ذهاب ربع النهائي.

يذكر أن الحكم الفرنسي توربان بدأ مسيرته التحكيمية عام 2006، وبعد عامين انضم لحكام دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ليصبح أصغر حكم في تاريخ البطولة بعمر 26 عاما فقط.

في عام 2009 حصل الحكم الفرنسي على الشارة الدولية، وفي العام التالي بدأ تحكيم مباريات في الدوري الأوروبي، فيما سجل ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا عام 2012.

واختير الحكم الفرنسي توربان لإدارة مباريات في بطولة اليورو والأولمبياد عام 2016، وكأس العالم 2018، ويورو 2020، ومونديال الأندية العام الحالي.

وأدار الحكم الفرنسي توربان هو الحكم نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، الذي انتهى بفوز فياريال الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح.