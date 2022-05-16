عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كورتني كارداشيان تتزوج ترافيس باركر رسميا في قاعة المحكمة بسانتا باربرا

كورتني كارداشيان
كورتني كارداشيان وترافيس باركر

تزوجت كورتني كارداشيان من الموسيقي الأمريكي ترافيس باركر رسمية  أمام القضاء في قاعة المحكمة بسانتا باربرا، بعد إعلان خطبتهما بطريقة رومانسية في أكتوبر الماضي.

وظهرت كورتني كارداشيان شقيقة كيم كارداشيان بإطلالة بيضاء وفستان أبيض بسيط، بعيدا عن الأضواء في ظل انشغال الجميع بحفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية الذي حضرته شقيقتها كايلي جينر مع زوجها ترافيس سكوت وابنتها الصغيرة ستورمي. 

وقال مصدر مقرب من العائلة إن ترافيس باركر وكورتني كارداشيان تزوجا بشكل قانوني، لكنهما يخططان لإقامة حفل زفاف كبير في وقت آخر. 

التقط العروسان الجديدان الصور مع أفراد عائلتهما خارج قاعة المحكمة بسانتا باربرا، ثم استقلا سيارة مكشوفة كتب عليها "تزوجا حديثا" مثل مشاهد الأفلام السينمائية. 

وأكد مصدر مقرب في تصريحات لموقع إنترتينمنت تونايت، إن ترافيس باركر وكورتني كارداشيان يخططان لإقامة حفل زفاف كبير في إيطاليا قريبا جدا. 

هذه هي المرة الثاني التي يتزوج فيها الثنائي الشهير بعدما أقاما مراسم زواج استمرت حوالي 15 دقيقة، بلاس فيجاس في أبريل الماضي، لكنها لم تكن رسمية. 

كورتني كارداشيان ترافيس باركر كيم كارداشيان كايلي جينر Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

ترشيحاتنا

نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ يطالبون الحكومة بوضع بخطة لرعاية المبتكرين

وزير الاتصالات: تنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية لها ضرورة

الكيلو بـ180 جنيها.. الفلاحين تناشد بضرورة تشديد الرقابة على محلات الجزارة

رئيس شباب البرلمان: اللعب على أرض المنافس في نهائي الأبطال ظلم للأهلي

مؤسسة تعليمية وترفيهية شاملة.. وفد بنك الاستثمار الأوروبي يشيد بمتحف الحضارة

تصدير التكنولوجيا| وزير الاتصالات : نستهدف بناء القدرات ورعاية الإبداع والتحول الرقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

فيديو

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ