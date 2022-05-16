كورتني كارداشيان تتزوج ترافيس باركر رسميا في قاعة المحكمة بسانتا باربرا

تزوجت كورتني كارداشيان من الموسيقي الأمريكي ترافيس باركر رسمية أمام القضاء في قاعة المحكمة بسانتا باربرا، بعد إعلان خطبتهما بطريقة رومانسية في أكتوبر الماضي.

وظهرت كورتني كارداشيان شقيقة كيم كارداشيان بإطلالة بيضاء وفستان أبيض بسيط، بعيدا عن الأضواء في ظل انشغال الجميع بحفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية الذي حضرته شقيقتها كايلي جينر مع زوجها ترافيس سكوت وابنتها الصغيرة ستورمي.

وقال مصدر مقرب من العائلة إن ترافيس باركر وكورتني كارداشيان تزوجا بشكل قانوني، لكنهما يخططان لإقامة حفل زفاف كبير في وقت آخر.

التقط العروسان الجديدان الصور مع أفراد عائلتهما خارج قاعة المحكمة بسانتا باربرا، ثم استقلا سيارة مكشوفة كتب عليها "تزوجا حديثا" مثل مشاهد الأفلام السينمائية.

وأكد مصدر مقرب في تصريحات لموقع إنترتينمنت تونايت، إن ترافيس باركر وكورتني كارداشيان يخططان لإقامة حفل زفاف كبير في إيطاليا قريبا جدا.

هذه هي المرة الثاني التي يتزوج فيها الثنائي الشهير بعدما أقاما مراسم زواج استمرت حوالي 15 دقيقة، بلاس فيجاس في أبريل الماضي، لكنها لم تكن رسمية.