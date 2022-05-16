تصدير التكنولوجيا| وزير الاتصالات : نستهدف بناء القدرات ورعاية الإبداع والتحول الرقمي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ملف الإبداع والإبتكار من الملفات المهمة فى قطاع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما وأن ذلك المجال يرتكز على الإبداع والفكر الخلاق.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى وعدد عشرون عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول:" منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".

وأكد وزير الاتصالات، أهمية الإبداع والإبتكار التكنولوجى فى تحقيق قيمة مضافة فى المجال وتصدير الخدمات التكنولوجية كما أكد أهمية مناقشة ذلك الملف فى هذا التوقيت الذى يشهد تشكيل عالمى جديد يمكن لمصر أن تتبوأ خلالها مكانة جيدة تستحقها عبر إبداع وابتكارات أبناءها.

واشار إلى أن رعاية الابداع هو جزء أساسى من الاستراتيجية الوطنية لدى الوزارة، حيث يعد المرتكز الثانى من بين ثلاث مرتكزات تستهدفهم الوزارة حاليا، وهما بناء القدرات الرقمية، ورعاية الإبداع الرقمى، والتحول الرقمى.

وتابع وزير الاتصالات، لا يمكن الإستغناء عن أى من المرتكزات نظرا لارتباطهم الكبير ببعض، بل نسعى لتوسيع بدون قاعدة الابداع وذلك بهدف بناء مصر الرقمية كمجتمع رقمى متكامل.