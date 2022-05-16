التهاب الكبد الوبائي عند الأطفال.. أعراض يجب الحذر منها

أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDPC) ، بإصابة ما يقرب من 450 طفلًا بالتهاب الكبد الحاد الغامض في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 21 دولة أبلغت الآن عن حالات "التهاب الكبد الوبائي الشديد مجهولة المنشأ" بين الأطفال ، الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الغالب.

كانت المملكة المتحدة أول دولة أبلغت عن مرض الكبد، والذي أدى الآن إلى وفاة 12 في أجزاء مختلفة من العالم بما في ذلك إندونيسيا وإيرلندا والولايات المتحدة.

تعاني الهند أيضًا من ارتفاع حاد في التهاب الكبد غير المبرر بين الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا COVID-19.

التهاب الكبد هو حالة يصاب فيها الكبد بالتهاب وتلف مما يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، وشرب الكثير من الكحول ، وانتشار السموم في الجسم، والإفراط في استخدام بعض الأدوية يمكن أن تؤدي جميعها إلى التهاب الكبد.

ومع ذلك فإن الارتفاع الأخير في حالات التهاب الكبد الحاد بين الأطفال يُعزى إلى نوع معين من الفيروسات الغدية ، من النوع 41. والفيروسات الغدية هي عائلة شائعة من الفيروسات المسؤولة عن العدوى مثل البرد الخفيف أو الأنفلونزا أو التهابات العين الأخرى.

تشير تقارير المملكة المتحدة إلى أنه من بين 176 حالة ، تم اختبار 126 حالة لفيروس غدي ، منها 91 حالة أثبتت إصابتها بالفيروس.

وقالت لجنة مكافحة الأمراض والوقاية منها (ECDPC) ، "هناك فرضيات أخرى وعوامل مساعدة محتملة قيد التحقيق. ولا يزال يتم الإبلاغ عن معظم الحالات على أنها حالات متفرقة غير مرتبطة".

أعراض التهاب الكبد الوبائي

يمكن أن يظهر التهاب الكبد الحاد عند الأطفال مصحوبًا بأعراض مختلفة. ويشمل:

- غثيان

- قيء

- إسهال

- تعب

- فقدان الشهية

ووفقا لموقع timesofindea في الحالات الشديدة ، قد تظهر على الأطفال علامات اليرقان بما في ذلك اصفرار الجلد والبول الداكن والبراز الشاحب.