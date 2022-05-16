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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جوائز مالية.. مسابقات جامعة عين شمس للطلاب الأكثر إنجازاً في محو الأمية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أعلن الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس ، عن مسابقات جامعة عين شمس للطلاب الأكثر إنجازاً في مشروع محو الأمية .

وأكد الدكتور هشام تمراز، حصول الطلاب المميزين علي جوائز مالية 2000 جنيه لأفضل عشرة طلاب، بنهاية كل دورة والمنعقدة 4 مرات بالعام ، بالإضافة إلي دورات مجانية في مجال إعداد المدربين لأفضل 25 طالباً .

ووجهت الهيئة العامة لتعليم الكبار الشكر لجامعة عين شمس، لما تقوم به من جهود حثيثة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وثمنت الهيئة دور شباب الجامعة الواعد في المشروع القومى لإعلان مصر خالية من الأمية وتصدرت الجامعة قائمة الجامعات المصرية في مجال محو الأمية ، خلال العام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ الأمر الذي يعد نقلة نوعية في النتائج المحققة بما يتناسب مع قيمة ومكانة الجامعة على المستوى الوطنى والإقليمي والدولى.

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وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن ذلك انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام ٢٠٣٠ وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار حياة كريمة بلا أمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الأمية قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.

وأضاف المتيني، أن عدد الأميين في مصر، حوالي 17 مليون أمي، بنسبة 27 % من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية من ( 15 عام فأكثر)، وتزداد نسبة الإناث الأميات عن نسبة الذكور بحوالي 10 %، مؤكدا على أن الجامعة اهتمت بالمشاركة في مبادرات القضاء على هذه الظاهرة التي تقف عقبة أمام تقدم مصر، حيث حرصت الجامعة على القيام بدورها المجتمعى، بإتخاذ العديد من الاجراءات التي مكنتها من تصدر جميع الجامعات المصرية في محو الأمية.

كما أصدر مجلس الجامعة قرارا بإلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية ٤ أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية).

هذا بالإضافة إلى تقديم حافز نقدي قدره (250) جنيه للطالب عن كل دارس يتحرر من الأمية بمشاركة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات للعام التالى لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة.

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